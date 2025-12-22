С какими проблемами сталкиваются граждане при регистрации?

В Минюсте признают, что это одна из самых распространенных проблем связана с объектами недвижимости, оформленными до 2013 года, пишет 24 Канал со ссылкой на интервью "Зеркало недели" с заместителем министра юстиции Ольгой Рябухой.

Данные о таком имуществе часто отсутствуют в электронном Государственном реестре прав, поскольку ранее они хранились исключительно в бумажных архивах.

В результате система не находит информацию о квартире или доме, а заявка на компенсацию по повреждениям жилья не может быть обработана автоматически.

Важно! Проблемы с отсутствием данных в реестре также влияют на другие электронные сервисы, в частности на подачу заявлений в рамках государственных программ, где подтверждение права собственности является обязательным условием.

Еще одна сложность возникает при взаимодействии государственных регистраторов с Бюро технической инвентаризации. Обмен информацией между этими структурами не везде налажен одинаково.

Из-за этого проверка документов затягивается, а сроки рассмотрения заявлений увеличиваются. В некоторых случаях граждане месяцами ожидают ответа без понимания причин задержки.

Как Минюст планирует исправить ситуацию?

В министерстве сообщают, что работа над устранением технических проблем продолжается. Основной акцент сделан на расширении информационного взаимодействия с БТИ в регионах. Часть таких учреждений уже подключена к электронному обмену данными, что позволяет значительно сократить время обработки заявлений.

Приоритетом определили подключение крупных городов и прифронтовых областей, где количество обращений является наибольшим. В Минюсте рассчитывают, что постепенный охват всех регионов позволит сделать онлайн регистрацию стабильной и предсказуемой для пользователей.

Также ведомство работает над оптимизацией внутренних процессов, чтобы государственные регистраторы быстрее получали необходимую информацию без дополнительных запросов и пауз в рассмотрении дел.

Как внести данные о праве собственности через Дию?

Для регистрации права собственности необходимо подать заявление онлайн через портал Дия или обратиться к государственному регистратору или нотариусу. Онлайн подача предусматривает авторизацию с использованием электронной подписи и загрузки права собственности.

Заявление рассматривает государственный регистратор независимо от места расположения недвижимости. После проверки документов данные вносят в Государственный реестр вещных прав, а заявитель получает электронную выписку, которая имеет такую же юридическую силу, как бумажная.

Важно! Если жилье зарегистрировано до 1 января 2013 года, повторная регистрация полностью бесплатная. Для всех остальных операций с внесением в реестр стоимость составляет от 300 гривен.

В Минюсте советуют владельцам имущества, оформленного много лет назад, заранее проверить наличие информации в реестре. Это поможет избежать задержек с предоставлением компенсации или других государственных программ.

