Що відомо про відновлення старої хати?

Одним із таких проєктів стала покинута хата її бабусі та дідуся у Вінницькій області. Про це Валентина Березовська розповіла у тіктоці.

Валентина детально показала процес реставрації та результат, який викликав активне обговорення в мережі.

Скільки часу та грошей потрібно на ремонт старої хати в селі? Кажу з власного досвіду, бо ми з чоловіком підписались на таку авантюру ще в кінці 2023 року,

– розповідає жінка.

За її словами, будинок має для неї особливу цінність, адже його зводили її дідусь і бабуся власноруч. Бажання розвалити хату в неї не було, бо над ним важко працювали. "Кожен камінь дідусь сам вибив, привіз і поставив туди, де він уже лежить 80 років без єдиної тріщини", – пояснює Валентина.

Під час реставрації власники намагалися зберегти атмосферу будинку, однак технічні зміни були неминучими. "Замінили дах, вікна, двері, бо це необхідно. Завели воду, зробили розводку на душову та кухню", – додає жінка. Єдине, що змінилося у цілісності стін – ще поява додаткових дверей, аби був вихід на терасу. Крім того, повністю перебудували стару веранду.

Повний ремонт будинку з нуля до стану, коли вже можна завозити меблі, обійшовся у 35 тисяч євро й тривав приблизно півтора року.

Як змінилася хата: дивіться відео

Як на оновлений дім відреагували в мережі?

У коментарях користувачі активно діляться враженнями: хтось хвалить результат і вражений, що ремонт обійшовся саме в таку суму, хтось ж ставить під питання доцільність вкладень у сільський будинок. Однак багато і захоплених коментарів та зізнань про власні мрії завершити ремонт у подібних оселях.

Зауважимо, що відповідно до даних OLX Нерухомість станом на 1 лютого 2026 року будинки у Вінницькій області можна купити від 8 до 200 тисяч доларів, усе залежить від розташування, розміру та стану житла.

Що відомо про інші випадки відновлення старих хат?

Два роки тому пані Олена з сім'єю переїхала з міста в село й купила земельну ділянку зі старою хатою. Спочатку будинок виглядав як "будівельний вагончик", але родина почала його ремонтувати для життя. Вони відремонтували стару оселю, облаштували ванну та сад, де бігають камерунські кози. У планах пари – побудувати новий будинок навесні.

Українка переїхала з міста в село та купила старий будинок за 800 доларів за 20 кілометрів від міста. Оселя понад 14 років стояла занедбаною – без газу, води й опалення, тож подружжю довелося відновлювати все з нуля. Попри складні умови, вони поступово облаштовують житло: вже відремонтували дитячу, кухню, ванну та кілька кімнат. Також пара впорядкувала подвір'я.