Як будівельний вагончик став домом?

Що вже вдалося сім'ї зробити на новому місці, який вигляд тепер має будинок, 24 Канал розповідає з посиланням на розповіді жінки в тіктоці na_racho.

Одного дня після гостювання у друзів пані Олена разом зі сім'єю вирішила купити земельну ділянку в селі. Жінка зазначає, що зробили це не через проблеми, а щоб змінити життя, створити власний простір і навчити дітей працювати.

Хата дісталася нам бонусом. Спочатку її розглядали як будівельний вагончик. Але влітку ми не встояли перед красою природи й переїхали в хату,

– розповідає на відео пані Олена.

Сім'я відремонтувала стареньку оселю для тимчасового проживання там. Найдорожче було зробити ванну, бо її довелося будувати з нуля.

Крім того, на території заклали сад. Ба більше, подвір'ям бігають милі камерунські кози. А у планах будівництво нового будинку. За це сім'я планує взятися вже з весни.

У коментарях користувачі мережі висловлюють захоплення результатами роботи сім'ї та просять показувати якнайбільше кадрів того, як вдалося облаштувати хату.

Як сім'я відремонтувала й облаштувала хату в селі: дивіться відео

@na_racho І ось ще раз хочу розпочати вести блог про стареньку хатку та містян які вирішили що треба розширюватись)) історія про переїзд з міста в село. Вже два роки як ми тут мешкаємо, пізнаємо сторони життя у селі та ділимось своїм баченням життя ♬ Soft acoustic guitar sound(1321024) - Ogata Mamoru

Згідно з даними OLX Нерухомість, в Україні старі будинки в селах можна придбати від кількох тисяч доларів. Водночас така вартість зазвичай зумовлена незадовільним станом житла, відсутністю комунікацій, невигідним розташуванням тощо.

Що відомо про інші старі хати, які відремонтували українці?

Українка переїхала з міста в село та придбала старий будинок за 800 доларів, розташований за 20 кілометрів від міста. Оселя понад 14 років стояла покинутою, без газу, води та опалення, тож подружжю довелося відновлювати все з нуля. Попри складні умови, вони поступово облаштовують житло, відремонтували дитячу, кухню, ванну та кілька кімнат. Також пара впорядкувала прибудинкову територію, перетворюючи стару хату на повноцінний дім.

Подружжя з Києва придбало стару хату в Карпатах, плануючи лише косметичний ремонт, однак після порад друзів узялося за повну реконструкцію кухні, ванни та кількох кімнат. Під час робіт виявили, що будинок прогнив і підлога лежала на землі, тож оселю довелося підіймати домкратами, зберігаючи частину старих балок для автентичності. Найбільше труднощів спричинили дах, сантехніка й доставка матеріалів у гори. Ремонт тривав понад рік, після чого в будинок почали приїжджати перші гості.