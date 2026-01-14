Яка історія цього будинку?

Авторка посту Валентина поділилася цим та показала результат робіт у соцмережі Threads, пише 24 Канал.

Його збудували мої дідусь і бабуся. Я жила тут з батьками до 5 років, поки мої батьки будувалися. З часом будинок став пустим і нікому непотрібним – нікому окрім мене. Я дуже мріяла дати йому нове життя,

– написала авторка.

З 2017 року Валентина та її чоловік жили в Німеччині, але згодом вирішили повернутися. У 2022 році вони викупили будинок і почали його перебудову.

Хата в селі була дуже старою та майже не мала даху, тому потребувала капітального ремонту. За кілька років роботи подружжю вдалося перетворити стару оселю на сучасний будинок мрії.

Стара хата в селі до ремонту / Фото beresowski

Як виглядає хата зараз?

Валентина поділилася фотографіями оновленого житла. Нині будинок має сучасний вигляд і добре освітлений. Дах повністю відремонтували та осучаснили. Також подружжя побудувало нову веранду та перефарбувало стіни будинку.

Оновлений будинок в селі / Фото beresowski

Стара хата після ремонту / Фото beresowski

Що пишуть інші користувачі?

Коментатори також поділилися своїми історіями перебудови старих хат у селі. Більшість користувачів були вражені результатом робіт, хоча дехто ставиться до таких історій скептично.

Ми теж завдяки моєму чоловікові і чудовим друзям викупили господарство мого дідуся і бабусі. Я «повернулась» додому 25 років після розлучення батьків. Складна історія, багато викликів. Проте, ми змогли. Зараз проходимо довгий шлях реновації, ремонту, будівництва,

– розповіла одна з користувачів.

До слова, життя в заміському будинку стає дедалі популярнішим. У соцмережах усе частіше публікують історії про оновлення старих хат у селах. Багато українців мріють про життя за містом.

