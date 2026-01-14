Какова история этого дома?
Автор поста Валентина поделилась этим и показала результат работ в соцсети Threads, пишет 24 Канал.
Его построили мои дедушка и бабушка. Я жила здесь с родителями до 5 лет, пока мои родители строились. Со временем дом стал пустым и никому ненужным – никому кроме меня. Я очень мечтала дать ему новую жизнь,
– написала авторка.
С 2017 года Валентина и ее муж жили в Германии, но впоследствии решили вернуться. В 2022 году они выкупили дом и начали его перестройку.
Дом в селе был очень старым и почти не имел крыши, поэтому нуждался в капитальном ремонте. За несколько лет работы супругам удалось превратить старый дом в современный дом мечты.
Старый дом в селе до ремонта / Фото beresowski
Как выглядит дом сейчас?
Валентина поделилась фотографиями обновленного жилья. Сейчас дом имеет современный вид и хорошо освещен. Крышу полностью отремонтировали и осовременили. Также супруги построили новую веранду и перекрасили стены дома.
Обновленный дом в селе / Фото beresowski
Старый дом после ремонта / Фото beresowski
Что пишут другие пользователи?
Комментаторы также поделились своими историями перестройки старых домов в селе. Большинство пользователей были поражены результатом работ, хотя некоторые относятся к таким историям скептически.
Мы тоже благодаря моему мужу и замечательным друзьям выкупили хозяйство моего дедушки и бабушки. Я "вернулась" домой 25 лет после развода родителей. Сложная история, много вызовов. Однако, мы смогли. Сейчас проходим долгий путь реновации, ремонта, строительства,
– рассказала одна из пользователей.
К слову, жизнь в загородном доме становится все популярнее. В соцсетях все чаще публикуют истории об обновлении старых домов в селах. Многие украинцы мечтают о жизни за городом.
Можно ли зарегистрировать место жительства в дачном доме?
Для регистрации места жительства в дачном доме необходимо изменить его статус на жилой. Это позволяет официально зарегистрировать место жительства и получать социальные льготы.
Процедура изменения статуса предусматривает подачу заявления с необходимыми документами в орган местного самоуправления, отмечает Кабинет министров Украины. Решение принимается в течение 30 дней.