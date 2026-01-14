Какова история этого дома?

Автор поста Валентина поделилась этим и показала результат работ в соцсети Threads, пишет 24 Канал.

Его построили мои дедушка и бабушка. Я жила здесь с родителями до 5 лет, пока мои родители строились. Со временем дом стал пустым и никому ненужным – никому кроме меня. Я очень мечтала дать ему новую жизнь,

– написала авторка.

С 2017 года Валентина и ее муж жили в Германии, но впоследствии решили вернуться. В 2022 году они выкупили дом и начали его перестройку.

Дом в селе был очень старым и почти не имел крыши, поэтому нуждался в капитальном ремонте. За несколько лет работы супругам удалось превратить старый дом в современный дом мечты.

Старый дом в селе до ремонта / Фото beresowski

Как выглядит дом сейчас?

Валентина поделилась фотографиями обновленного жилья. Сейчас дом имеет современный вид и хорошо освещен. Крышу полностью отремонтировали и осовременили. Также супруги построили новую веранду и перекрасили стены дома.

Обновленный дом в селе / Фото beresowski

Старый дом после ремонта / Фото beresowski

Что пишут другие пользователи?

Комментаторы также поделились своими историями перестройки старых домов в селе. Большинство пользователей были поражены результатом работ, хотя некоторые относятся к таким историям скептически.

Мы тоже благодаря моему мужу и замечательным друзьям выкупили хозяйство моего дедушки и бабушки. Я "вернулась" домой 25 лет после развода родителей. Сложная история, много вызовов. Однако, мы смогли. Сейчас проходим долгий путь реновации, ремонта, строительства,

– рассказала одна из пользователей.

К слову, жизнь в загородном доме становится все популярнее. В соцсетях все чаще публикуют истории об обновлении старых домов в селах. Многие украинцы мечтают о жизни за городом.

