Зачем менять в документах дачный дом на жилой?

Дачный дом предназначен для временного или сезонного проживания и не дает автоматического права на постоянную прописку, пишет 24 Канал со ссылкой на Налоговый кодекс Украины.

Важно! Жилой дом предусматривает круглогодичное проживание и должен соответствовать государственным строительным нормам. Смена статуса нужна для регистрации места жительства, оформления субсидии или получения других социальных льгот.

Можно ли зарегистрировать место жительства без изменения статуса?

Официальная регистрация разрешается только в жилых домах. Дачная постройка без изменения статуса не дает права на прописку, даже если человек проживает в ней постоянно. Если дом соответствует техническим нормам и внесен в государственный реестр, владелец может зарегистрировать место жительства.

Какие условия необходимо выполнить?

Для перевода дачного дома в жилой объект он должен соответствовать ДБН и нормам безопасности. Здание должно быть капитальным, с фундаментом, крышей и стенами, пригодными для проживания в течение года. В доме должны быть подключены необходимые коммуникации, включая отопление, электроснабжением, водоснабжением и канализацией.

Если техническая экспертиза выявит несоответствие нормам, в изменении статуса может быть отказано. Основные причины отказа это:

отсутствие отопления;

серьезные дефекты конструкций;

несоответствие градостроительной документации.

Какие документы нужны для изменения статуса?

Для перевода статуса владелец подает заявление в орган местного самоуправления по месту расположения объекта, отмечает Кабинет министров Украины. Нужно подать следующие документы:

выписку из Государственного реестра о праве собственности;

письменное согласие совладельцев, если они есть;

отчет технического обследования здания с заключением о соответствии ГСН.

Орган местного самоуправления рассматривает заявление в течение 30 календарных дней и принимает решение об изменении статуса или отказе.

Важно! Перевод дачного дома в жилой происходит без уплаты административной платы. Основные расходы связаны с проведением технической экспертизы и подготовкой документов.

Как проверить, есть ли квартира или дом в реестре?