Навіщо змінювати у документах дачний будинок на житловий?

Дачний будинок призначений для тимчасового або сезонного проживання і не дає автоматичного права на постійну прописку, пише 24 Канал з посиланням на Податковий кодекс України.

Дивіться також Без цього неможливо продати житло: як довести право власності на квартиру

Важливо! Житловий будинок передбачає цілорічне проживання і повинен відповідати державним будівельним нормам. Зміна статусу потрібна для реєстрації місця проживання, оформлення субсидії або отримання інших соціальних пільг.

Чи можна зареєструвати місце проживання без зміни статусу?

Офіційна реєстрація дозволяється лише у житлових будинках. Дачна будівля без зміни статусу не дає права на прописку, навіть якщо людина проживає в ній постійно. Якщо будинок відповідає технічним нормам і внесений до державного реєстру, власник може зареєструвати місце проживання.

Які умови необхідно виконати?

Для переведення дачного будинку в житловий об'єкт він має відповідати ДБН та нормам безпеки. Будівля повинна бути капітальною, з фундаментом, дахом та стінами, придатними для проживання протягом року. В будинку повинні бути підключені необхідні комунікації, включно з опаленням, електропостачанням, водопостачанням та каналізацією.

Якщо технічна експертиза виявить невідповідність нормам, в зміні статусу може бути відмовлено. Основні причини відмови це:

відсутність опалення;

серйозні дефекти конструкцій;

невідповідність містобудівній документації.

Які документи потрібні для зміни статусу?

Для переведення статусу власник подає заяву до органу місцевого самоврядування за місцем розташування об'єкта, зазначає Кабінет міністрів України. Потрібно подати такі документи:

витяг з Державного реєстру про право власності;

письмову згоду співвласників, якщо вони є;

звіт технічного обстеження будівлі з висновком про відповідність ДБН.

Орган місцевого самоврядування розглядає заяву протягом 30 календарних днів та приймає рішення про зміну статусу або відмову.

Важливо! Переведення дачного будинку в житловий відбувається без сплати адміністративної плати. Основні витрати пов'язані з проведенням технічної експертизи та підготовкою документів.

Як перевірити, чи є квартира або будинок у реєстрі?