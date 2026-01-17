Как строительный вагончик стал домом?

Что уже удалось семье сделать на новом месте, как теперь выглядит дом, 24 Канал рассказывает со ссылкой на рассказы женщины в тиктоке na_racho.

Читайте также Вернулись из Германии и восстановили старый дом: как выглядит дом теперь

Однажды после гостевания у друзей Елена вместе с семьей решила купить земельный участок в селе. Женщина отмечает, что сделали это не из-за проблем, а чтобы изменить жизнь, создать собственное пространство и научить детей работать.

Дом достался нам бонусом. Сначала его рассматривали как строительный вагончик. Но летом мы не устояли перед красотой природы и переехали в дом,

– рассказывает на видео Елена.

Семья отремонтировала старенький дом для временного проживания там. Дороже всего было сделать ванну, потому что ее пришлось строить с нуля.

Кроме того, на территории заложили сад. Более того, двором бегают милые камерунские козы. А в планах строительство нового дома. За это семья планирует взяться уже с весны.

В комментариях пользователи сети выражают восхищение результатами работы семьи и просят показывать как можно больше кадров того, как удалось обустроить дом.

Как семья отремонтировала и обустроила дом в селе: смотрите видео

@na_racho И вот еще раз хочу начать вести блог о стареньком домике и горожанах которые решили что надо расширяться)) история о переезде из города в деревню. Уже два года как мы здесь живем, познаем стороны жизни в деревне и делимся своим видением жизни ♬ Soft acoustic guitar sound (1321024) - Ogata Mamoru

Согласно данным OLX Недвижимость, в Украине старые дома в селах можно приобрести от нескольких тысяч долларов. В то же время такая стоимость обычно обусловлена неудовлетворительным состоянием жилья, отсутствием коммуникаций, невыгодным расположением и тому подобное.

Что известно о других старых домах, которые отремонтировали украинцы?

Украинка переехала из города в деревню и приобрела старый дом за 800 долларов, расположенный в 20 километрах от города. Дом более 14 лет стоял заброшенным, без газа, воды и отопления, поэтому супругам пришлось восстанавливать все с нуля. Несмотря на сложные условия, они постепенно обустраивают жилье, отремонтировали детскую, кухню, ванную и несколько комнат. Также пара упорядочила придомовую территорию, превращая старый дом в полноценный дом.

Супруги из Киева приобрели старый дом в Карпатах, планируя только косметический ремонт, однако после советов друзей взялось за полную реконструкцию кухни, ванны и нескольких комнат. Во время работ обнаружили, что дом прогнил и пол лежал на земле, поэтому дом пришлось поднимать домкратами, сохраняя часть старых балок для подлинности. Больше всего трудностей вызвали крышу, сантехника и доставка материалов в горы. Ремонт длился более года, после чего в дом начали приезжать первые гости.