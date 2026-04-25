Чому дешева хата не завжди вигідна?

На що звернути увагу при покупці хати в селі, аби не втрапити у халепу і уникнути зайвих витрат, УНІАН розповів рієлтор Олександр Бойко.

Читайте також Рік після купівлі: як власниця змінила стару глиняну хату біля лісу

Попит на приватні будинки в Україні поступово відновлюється, однак покупці стали значно обережнішими. Як пояснюють рієлтори, сьогодні люди обирають не просто дешеву нерухомість, а комфортну для життя локацію з базовою інфраструктурою.

Водночас низькі ціни у віддалених або ризикових регіонах часто означають додаткові витрати.

Експерти попереджають: дешева ціна майже завжди сигналізує про проблеми – або з документами, або зі станом будинку.

З чого починати перевірку будинку?

Як радить Олександр Бойко, головне правило – перевіряти не фасад, а документи. У багатьох випадках земля під будинком може бути не оформлена або записана на іншу особу.

Покупцю варто перевірити право власності, кадастровий номер і можливі обтяження. Якщо документи не впорядковані, оформлення може затягнутися на роки або взагалі виявитися неможливим.

Другий етап – технічний стан: фундамент, дах, комунікації та реальна вартість ремонту. Дешева хата нерідко потребує значних вкладень, які не враховані в початковій ціні.

Дешева хата стає "чорною дірою" саме тоді, коли покупець рахує лише ціну входу, а не ціну відновлення,

– зазначає рієлтор.

Які проблеми можуть приховувати продавці?

Серед найпоширеніших ризиків – конфлікти щодо землі, самовільні добудови, проблеми з водою чи електрикою. Також важливо перевірити доступ до дороги, можливість підтоплення та навіть відносини із сусідами.

Фахівці радять оглядати будинок кілька разів – у різну погоду та пору року. Це допоможе уникнути неприємних сюрпризів після купівлі.

Чи реально і вигідно жити в селі постійно?

Цілорічне проживання можливе лише за наявності базових умов: транспорту, медицини, роботи та інтернету. Перед купівлею варто протестувати такий формат життя хоча б кілька тижнів. Інакше романтика села може швидко закінчитися, коли з'являються побутові труднощі та обмежений доступ до послуг.

У більшості випадків сільський будинок – це не про швидкий прибуток, а про зміну способу життя. Така нерухомість рідше зростає в ціні, ніж міські квартири, але може забезпечити автономність і нижчі витрати. Водночас інвестиційний потенціал мають будинки поблизу великих міст або туристичних зон, де попит залишається стабільним навіть у кризові періоди.

Чому попит на такі будинки зростає?

Інтерес до сільського житла помітно підвищився. Як зазначила оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак у коментарі 24 Каналу, за останні роки попит на будинки в селах зріс щонайменше на 35%. Основний драйвер – бажання українців мати більше безпеки та автономності.

Водночас, за словами експертки Ірини Луханіної, покупці стали значно вибагливішими: об'єкти без підведених комунікацій або з невдалою локацією продаються набагато довше. Подібні кейси дедалі частіше трапляються на ринку: українці купують старі хати й поступово відновлюють їх власноруч.

Зокрема, одна з власниць після переїзду з міста самостійно ремонтує занедбаний будинок і ділиться процесом у соцмережах. Інша пара з Києва придбала стару оселю більш ніж за 8 тисяч доларів і переобладнує її для автономного життя – із пічним опаленням, власною свердловиною та генератором.

Втім, не всі історії завершуються успішно: є випадки, коли витрати на відновлення суттєво перевищують початкові розрахунки, і власники шкодують про покупку. Загалом такий формат дозволяє створити автономне житло, але потребує значних ресурсів, часу та готовності тимчасово жити без базових зручностей.

У скільки обходиться відновлення старого будинку?

За оцінками експертів, у 2026 році базовий ремонт старої хати коштує в середньому 200 – 400 доларів за квадратний метр. Якщо ж ідеться про глибоку реконструкцію, витрати можуть сягати 800 доларів за квадрат. Таким чином, навіть невеликий будинок здатен потребувати вкладень у десятки тисяч доларів, що часто робить початково дешеву покупку значно дорожчою у підсумку.