Що змінилося за рік після купівлі?
Про відновлення старої глиняної хати її власниця розповіла у тіктоці "Відродження садиби".
За цей час господарі виконали базові роботи, без яких подальший ремонт був би неможливим. З будинку винесли сміття, зняли старі шпалери та частково відновили стіни – їх очистили і вирівняли.
Також у хаті:
- частково відреставрували дерев'яні вікна, деякі з яких були майже зруйновані;
- замінили електропроводку (поки що не в усіх кімнатах);
- перебудували піч під дрова;
- привели до ладу горище – очистили, обробили глиною та утеплили.
Крім цього, у будинку зробили фундамент під майбутню прибудову – там планують облаштувати кухню.
Які умови проживання зараз?
Попри виконану роботу, житло поки що залишається далеким від комфортного.
У хаті немає води – користуються криницею на вулиці. Туалет також розташований надворі, як і душ, який наразі не працює. Водночас у будинку вже є газ і електрика, а також підведений, але ще не підключений інтернет.
Всередині ремонт триває: частину кімнат лише почали оновлювати, деякі – ще потребують повної реконструкції.
Як змінилася територія навколо будинку?
Окрім самої хати, власники активно працювали над ділянкою.
На місці старих аварійних сараїв облаштували грядки та клумби. Територію розчистили від хащів і поступово перетворили на сад – зокрема, висадили дерева.
Разом із будинком нові власники отримали і город, який цього року використали під саджанці.
Поруч із садибою – ліс і відкриті краєвиди, що й стало однією з головних причин вибору цього місця.
На що звернути увагу перед купівлею старої хати?
Перед купівлею подібної нерухомості варто врахувати кілька ключових моментів:
- стан даху та фундаменту;
- наявність води і каналізації;
- витрати на опалення;
- логістику та доступ до інфраструктури.
У підсумку відновлення старої хати – це не спосіб зекономити, а довготривалий проєкт, який потребує значних ресурсів і часу.
Чому такі проєкти стають популярними?
Інтерес до такого житла стрімко зростає: за словами оглядачки ринку нерухомості Вікторії Берещак у коментарі 24 Каналу, попит на будинки в селах за останні роки збільшився щонайменше на 35%. Причина – прагнення українців до безпеки та автономності. Водночас експертка Ірина Луханіна зазначає, що покупці стали вимогливішими: об'єкти без комунікацій або з проблемною локацією продаються значно довше.
Подібні історії стають дедалі поширенішими: українці купують старі будинки в селах і поступово відновлюють їх власними силами.
Наприклад, одна українка після переїзду з міста самостійно відновлює занедбану оселю, показуючи процес у соцмережах. Інша молода пара з Києва придбала стару хату за понад 8 тисяч доларів і облаштовує її під автономне життя – з піччю, свердловиною та генератором.
Водночас є і менш успішні кейси: одна з власниць пошкодувала про покупку, адже витрати на ремонт значно перевищили очікування.
Це дозволяє створити автономне житло, однак вимагає значного часу, ресурсів і готовності жити без базових зручностей на початковому етапі.
Скільки може коштувати таке відновлення?
За оцінками експертів, у 2026 році базовий ремонт старого будинку обходиться у 200 – 400 доларів за квадратний метр, а глибока реконструкція – до 800 доларів. Тож навіть невелика хата може потребувати десятки тисяч доларів вкладень.