Що саме жінка знайшла у підвалі?

Після заселення нова власниця спустилася до підвалу з ліхтариком, щоб перевірити стан приміщення, розповідає Mirror.

Під час огляду вона помітила вузький отвір між балками, який вів у приховану частину фундаменту. Цей простір не був помітний одразу і виглядав як випадкова щілина у конструкції будинку.

Цікавість змусила її зазирнути всередину. Спочатку вона використала камеру телефону, щоб роздивитися, що знаходиться в ніші. Усередині жінка побачила велику кількість предметів, акуратно складених у глибокому просторі за стіною.

У схованці вона побачила сотні порожніх пляшок віскі однієї марки. Вони були щільно викладені у вигляді піраміди й займали майже весь доступний простір під фундаментом. Частина пляшок відрізнялася за розміром, але всі належали до одного бренду.

Дістати вдалося лише кілька з них, адже основна маса залишалася глибоко всередині конструкції. Розташування схованки не дозволяло легко витягнути всі предмети без втручання у стіни чи фундамент.

Звідки взялася така дивна схованка?

Пояснення допоміг знайти сусід, який знав історію будинку і його попередніх власників. За його словами, колишній господар проводив багато часу у підвалі та мав проблеми з алкоголем.

Щоб приховати це від родини, він роками складав порожні пляшки у спеціально облаштований отвір у стіні. З часом там утворилася велика прихована "колекція", яка залишалася непоміченою десятиліттями.

Саме тому пляшки виглядали впорядковано і займали весь доступний простір. Це пояснює, чому схованка мала настільки системний вигляд, а не виглядала як випадкове сміття.

Історія швидко розійшлася в мережі після того, як жінка поділилася нею на Reddit. Користувачі почали згадувати подібні випадки зі старими будинками, де знаходили приховані речі.

Кілька років тому хлопці з північної частини штату Нью-Йорк знайшли під підлогою свого будинку безліч пляшок часів "сухого закону". Гадаю, вони були досить цінними,

– поділився один з читачів.

