Що саме жінка знайшла у підвалі?
Після заселення нова власниця спустилася до підвалу з ліхтариком, щоб перевірити стан приміщення, розповідає Mirror.
Під час огляду вона помітила вузький отвір між балками, який вів у приховану частину фундаменту. Цей простір не був помітний одразу і виглядав як випадкова щілина у конструкції будинку.
Цікавість змусила її зазирнути всередину. Спочатку вона використала камеру телефону, щоб роздивитися, що знаходиться в ніші. Усередині жінка побачила велику кількість предметів, акуратно складених у глибокому просторі за стіною.
У схованці вона побачила сотні порожніх пляшок віскі однієї марки. Вони були щільно викладені у вигляді піраміди й займали майже весь доступний простір під фундаментом. Частина пляшок відрізнялася за розміром, але всі належали до одного бренду.
Дістати вдалося лише кілька з них, адже основна маса залишалася глибоко всередині конструкції. Розташування схованки не дозволяло легко витягнути всі предмети без втручання у стіни чи фундамент.
Звідки взялася така дивна схованка?
Пояснення допоміг знайти сусід, який знав історію будинку і його попередніх власників. За його словами, колишній господар проводив багато часу у підвалі та мав проблеми з алкоголем.
Щоб приховати це від родини, він роками складав порожні пляшки у спеціально облаштований отвір у стіні. З часом там утворилася велика прихована "колекція", яка залишалася непоміченою десятиліттями.
Саме тому пляшки виглядали впорядковано і займали весь доступний простір. Це пояснює, чому схованка мала настільки системний вигляд, а не виглядала як випадкове сміття.
Історія швидко розійшлася в мережі після того, як жінка поділилася нею на Reddit. Користувачі почали згадувати подібні випадки зі старими будинками, де знаходили приховані речі.
Кілька років тому хлопці з північної частини штату Нью-Йорк знайшли під підлогою свого будинку безліч пляшок часів "сухого закону". Гадаю, вони були досить цінними,
– поділився один з читачів.
Що приховував інший будинок в Британії?
Під звичайним будинком у Великій Британії десятиліттями існував ядерний бункер, замаскований під непримітне бунгало. Сьогодні цей підземний комплекс відкрили для відвідувачів, і він схожий на законсервований простір часів холодної війни.
Бункер не позначали на картах і спеціально маскували під звичайний житловий будинок. Завдяки цьому він не привертав уваги навіть місцевих мешканців і залишався частиною секретної інфраструктури.