Чому двори між будинками в СРСР робили великими?

В основу закладали санітарні норми, які чітко визначали відстань між будинками, пише Oboz.ua.

Архітектори враховували інсоляцію, тобто кількість сонячного світла, яке мало потрапляти у квартири протягом дня. Світло вважали важливим для здоров'я, адже воно зменшувало ризик поширення бактерій і частково компенсувало тісні житлові умови.

Відстань між будинками могла сягати 40 – 60 метрів, а площа дворів інколи доходила до 1 гектара. Це забезпечувало доступ повітря, зменшувало відчуття щільної забудови і створювало комфортніший простір для мешканців.

Не менш важливою була ідея спільного життя. У середині 20 століття квартиру сприймали як місце для відпочинку, а не для активного дозвілля. Двори ставали центром повсякденного життя – там облаштовували дитячі майданчики, лавки і простір для зустрічей.

Люди частіше знайомилися, проводили час разом і формували сусідські зв'язки. Простір працював як інструмент, який об'єднував мешканців і підтримував ідею колективності.

Як планування дворів впливало на міста і що змінилося?

Великі двори мали і практичну користь. Широкі відстані дозволяли прокладати інженерні мережі без складних рішень під будинками. Крім того, залишалося достатньо місця для проїзду пожежної техніки чи швидкої допомоги.

Після 1990-х підхід до забудови поступово змінився. Земля у містах подорожчала, тому забудовники почали використовувати кожен метр території. Нові житлові комплекси проєктують щільніше, а двори стають значно компактнішими.

Разом із цим змінився і спосіб життя мешканців. Двір більше не виконує роль головного місця для спілкування. Часто він перетворюється на прохідну територію або паркінг, а не на простір для відпочинку і взаємодії.

Які будинки ненавиділи мешканці у СРСР?

Круглі будинки у СРСР багатьом мешканцям не подобалися ще з перших років життя в них. Зовні вони виглядали незвично і навіть приваблювали увагу, але жити в таких будівлях виявилося не так зручно, як очікували, розповіли на каналі Pribambas TV.

Кімнати мали дивну форму, тому меблі ставали погано і залишаються порожні кути. У частині квартир бракувало світла, з'являлася волога, а у дворі звук ходив по колу і добре чувся навіть здалеку, що дратувало людей. Через це багато мешканців швидко розчаровувалися у такому житлі.