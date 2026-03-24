Почему суд обязал снести гостиничный комплекс?

Комплекс "Осоння Карпаты" возвели на участке площадью 1,5 гектара. Там построили девять коттеджей общей площадью 895,9 квадратного метра, хотя земля находилась в пользовании с нарушением условий договора, пишет издание Zaxid.net.

В сентябре 2021 года решением суда договор пользования расторгли, а участок обязали вернуть государству. Несмотря на это, застройку пытались узаконить через другое судебное решение.

В 2020 году Дрогобычский районный суд признал построенные девять коттеджей законными. Впоследствии Львовский апелляционный суд это решение отменил.

После этого объекты внесли в уставный капитал компании "Осоння Карпаты". Прокуратура обжаловала такие действия и требовала отменить регистрацию и снести здания. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, но отказал в сносе.

Апелляционный суд при повторном рассмотрении согласился с доводами прокуратуры. Он определил, что именно владелец отвечает за самовольное строительство, и постановил снести все коттеджи и освободить участок.

Кто владеет комплексом и что будет дальше?

По данным системы YouControl, компанию "Осоння Карпаты" зарегистрировали в 2019 году в Сходницкой общине. Владельцами являются Игорь, Ирина и Олег Матвиишины из Винников, которые развивают бизнес на месте бывшей базы.

Они утверждали, что новые коттеджи возвели на месте старых сооружений. Суд не признал это основанием для узаконивания строительства.

К слову, комплекс уже работал как туристический объект. Стоимость проживания в одном коттедже стартовала от 5 900 гривен за ночь.

Решение апелляционного суда предусматривает снос зданий, однако его еще могут обжаловать в кассационной инстанции.

