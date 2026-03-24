Почему суд обязал снести гостиничный комплекс?
Комплекс "Осоння Карпаты" возвели на участке площадью 1,5 гектара. Там построили девять коттеджей общей площадью 895,9 квадратного метра, хотя земля находилась в пользовании с нарушением условий договора, пишет издание Zaxid.net.
В сентябре 2021 года решением суда договор пользования расторгли, а участок обязали вернуть государству. Несмотря на это, застройку пытались узаконить через другое судебное решение.
В 2020 году Дрогобычский районный суд признал построенные девять коттеджей законными. Впоследствии Львовский апелляционный суд это решение отменил.
После этого объекты внесли в уставный капитал компании "Осоння Карпаты". Прокуратура обжаловала такие действия и требовала отменить регистрацию и снести здания. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, но отказал в сносе.
Апелляционный суд при повторном рассмотрении согласился с доводами прокуратуры. Он определил, что именно владелец отвечает за самовольное строительство, и постановил снести все коттеджи и освободить участок.
Кто владеет комплексом и что будет дальше?
По данным системы YouControl, компанию "Осоння Карпаты" зарегистрировали в 2019 году в Сходницкой общине. Владельцами являются Игорь, Ирина и Олег Матвиишины из Винников, которые развивают бизнес на месте бывшей базы.
Они утверждали, что новые коттеджи возвели на месте старых сооружений. Суд не признал это основанием для узаконивания строительства.
К слову, комплекс уже работал как туристический объект. Стоимость проживания в одном коттедже стартовала от 5 900 гривен за ночь.
Решение апелляционного суда предусматривает снос зданий, однако его еще могут обжаловать в кассационной инстанции.
Как изменились правила для застройщиков в Украине?
Ранее коттеджные городки и таунхаусы часто оформляли как отдельные частные дома, чтобы пройти упрощенную процедуру. Теперь так делать нельзя. Если дома возводят рядом и продают как часть одного проекта, такую застройку не считают индивидуальной.
Такие проекты теперь считаются полноценным строительством. Для них нужно получать градостроительные условия, разрабатывать проект и проходить все этапы контроля.