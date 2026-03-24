Чому суд зобов'язав знести готельний комплекс?

Комплекс "Осоння Карпати" звели на ділянці площею 1,5 гектара. Там побудували дев'ять котеджів загальною площею 895,9 квадратного метра, хоча земля перебувала у користуванні з порушенням умов договору, пише видання Zaxid.net.

Дивіться також Український бізнесмен Кріппа має понад 60 об'єктів нерухомості в Дубаї

У вересні 2021 року рішенням суду договір користування розірвали, а ділянку зобов'язали повернути державі. Попри це, забудову намагалися узаконити через інше судове рішення.

У 2020 році Дрогобицький районний суд визнав збудовані дев'ять котеджів законними. Згодом Львівський апеляційний суд це рішення скасував.

Після цього об'єкти внесли до статутного капіталу компанії "Осоння Карпати". Прокуратура оскаржила такі дії та вимагала скасувати реєстрацію і знести будівлі. Суд першої інстанції частково задовольнив позов, але відмовив у знесенні.

Апеляційний суд під час повторного розгляду погодився з доводами прокуратури. Він визначив, що саме власник відповідає за самочинне будівництво, і постановив знести всі котеджі та звільнити ділянку.

Хто володіє комплексом і що буде далі?

За даними системи YouControl, компанію "Осоння Карпати" зареєстрували у 2019 році в Східницькій громаді. Власниками є Ігор, Ірина та Олег Матвіїшини з Винників, які розвивають відпочинковий бізнес на місці колишньої бази.

Вони стверджували, що нові котеджі звели на місці старих споруд. Суд не визнав це підставою для узаконення будівництва.

До слова, комплекс уже працював як туристичний об'єкт. Вартість проживання в одному котеджі стартувала від 5 900 гривень за ніч.

Рішення апеляційного суду передбачає знесення будівель, однак його ще можуть оскаржити в касаційній інстанції.

Як змінились правила для забудивників в Україні?