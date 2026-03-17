Які будинки дозволили будувати без будівельного паспорта?

Відтепер під час воєнного стану та протягом року після його завершення індивідуальні, садові й дачні будинки можна зводити без будівельного паспорта, повідомляє видання "Нерухомі".

Це стосується будинків площею до 200 квадратних метрів і висотою не більше двох поверхів, зазначається у постанові Кабміну №305 від 4 березня.

Замість паспорта оформлюють схему намірів забудови. Її створює сертифікований архітектор або інженер-проєктувальник і вносить до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

У схемі мають бути конкретні параметри об'єкта:

розміщення будинку на ділянці;

плани поверхів;

фасади;

інженерні мережі.

Спрощена процедура не діє в історичних ареалах, зонах охорони пам'яток і на територіях із додатковими обмеженнями, якщо відсутня відповідна містобудівна документація.

Що змінилося для котеджів і таунхаусів?

Та ж постанова змінила підхід до малоповерхової забудови. Раніше котеджні містечка та таунхауси часто оформлювали як окремі приватні будинки, щоб пройти спрощену процедуру.

Тепер так робити не можна. Якщо будинки зводять поруч і продають як частину одного проєкту, таку забудову не вважають індивідуальною.

Також зі спрощеної процедури прибрали будинки, які мають спільні стіни або об'єднані в ряд. Тобто таунхауси, дуплекси та подібні формати тепер потрібно оформлювати як повноцінне будівництво.

Тому забудовники мають:

отримувати містобудівні умови та обмеження;

розробляти проєктну документацію;

проходити передбачені законом перевірки.

Таким чином розмежовують індивідуальне будівництво для власних потреб і проєкти, які фактично є житловими комплексами.

Чому вирішили змінити правила?

Причиною стала поширена практика, коли великі житлові проєкти дробили на окремі будинки і оформлювали їх як приватну забудову. Це дозволяло уникати складніших процедур і контролю.

Через це частина об'єктів будувалася без повноцінного державного нагляду. Нові правила мають унеможливити такі підходи і посилити контроль за забудовою.

