Які будинки дозволили будувати без будівельного паспорта?
Відтепер під час воєнного стану та протягом року після його завершення індивідуальні, садові й дачні будинки можна зводити без будівельного паспорта, повідомляє видання "Нерухомі".
Це стосується будинків площею до 200 квадратних метрів і висотою не більше двох поверхів, зазначається у постанові Кабміну №305 від 4 березня.
Замість паспорта оформлюють схему намірів забудови. Її створює сертифікований архітектор або інженер-проєктувальник і вносить до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
У схемі мають бути конкретні параметри об'єкта:
- розміщення будинку на ділянці;
- плани поверхів;
- фасади;
- інженерні мережі.
Спрощена процедура не діє в історичних ареалах, зонах охорони пам'яток і на територіях із додатковими обмеженнями, якщо відсутня відповідна містобудівна документація.
Що змінилося для котеджів і таунхаусів?
Та ж постанова змінила підхід до малоповерхової забудови. Раніше котеджні містечка та таунхауси часто оформлювали як окремі приватні будинки, щоб пройти спрощену процедуру.
Тепер так робити не можна. Якщо будинки зводять поруч і продають як частину одного проєкту, таку забудову не вважають індивідуальною.
Також зі спрощеної процедури прибрали будинки, які мають спільні стіни або об'єднані в ряд. Тобто таунхауси, дуплекси та подібні формати тепер потрібно оформлювати як повноцінне будівництво.
Тому забудовники мають:
- отримувати містобудівні умови та обмеження;
- розробляти проєктну документацію;
- проходити передбачені законом перевірки.
Таким чином розмежовують індивідуальне будівництво для власних потреб і проєкти, які фактично є житловими комплексами.
Чому вирішили змінити правила?
Причиною стала поширена практика, коли великі житлові проєкти дробили на окремі будинки і оформлювали їх як приватну забудову. Це дозволяло уникати складніших процедур і контролю.
Через це частина об'єктів будувалася без повноцінного державного нагляду. Нові правила мають унеможливити такі підходи і посилити контроль за забудовою.
Які документи потрібно мати власникам будинку?
У 2026 році власникам будинків варто орієнтуватися не лише на витяг з Державного реєстру. Для такого житла є ще один документ, без якого оформлення права власності неможливе.
Технічний паспорт на будинок містить детальний опис об'єкта і його фактичні параметри, але не підтверджує право власності. Без актуального техпаспорта неможливо ввести будинок в експлуатацію чи продати.