Що таке технічний паспорт на будинок?

Технічний паспорт містить детальний опис будинку та його фактичних параметрів. У ньому фіксують реальні характеристики об'єкта, які визначають його технічний стан і планування, зазначають у Земельному фонді України.

Цей документ не підтверджує право власності. Його використовують для обліку будинку та перевірки, чи відповідають його характеристики офіційним даним.

У технічному паспорті зазначають:

загальну та житлову площу будинку;

кількість кімнат і висоту приміщень;

матеріали стін і тип фундаменту;

планування та розташування конструкцій;

інвентаризаційні дані, зокрема рік будівництва і технічний стан.

Документ має бути внесений до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Якщо його там немає, під час оформлення нерухомості можуть виникнути проблеми.

Коли без техпаспорта не обійтися?

Про технічний паспорт зазвичай згадують тоді, коли потрібно щось оформити або змінити щодо будинку. Саме він підтверджує, що реальні характеристики об'єкта зафіксовані офіційно.

Без актуального техпаспорта неможливо:

ввести будинок в експлуатацію та отримати підтвердження готовності;

продати або подарувати житло;

поділити будинок на окремі об'єкти нерухомості;

узаконити самочинне будівництво чи прибудову;

провести реєстраційні дії після змін планування або площі.

Нотаріуси та державні органи перевіряють технічні параметри житла перед оформленням угод. Якщо дані не збігаються з фактичним станом або їх немає в системі, процедуру можуть призупинити.

