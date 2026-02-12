Что такое технический паспорт на дом?

Технический паспорт содержит детальное описание дома и его фактических параметров. В нем фиксируют реальные характеристики объекта, которые определяют его техническое состояние и планировку, отмечают в Земельном фонде Украины.

Этот документ не подтверждает право собственности. Его используют для учета дома и проверки, соответствуют ли его характеристики официальным данным.

В техническом паспорте отмечают:

  • общую и жилую площадь дома;
  • количество комнат и высоту помещений;
  • материалы стен и тип фундамента;
  • планировка и расположение конструкций;
  • инвентаризационные данные, в частности год строительства и техническое состояние.

Документ должен быть внесен в Единую государственную электронную систему в сфере строительства. Если его там нет, при оформлении недвижимости могут возникнуть проблемы.

Когда без техпаспорта не обойтись?

О техническом паспорте обычно вспоминают тогда, когда нужно что-то оформить или изменить относительно дома. Именно он подтверждает, что реальные характеристики объекта зафиксированы официально.

Без актуального техпаспорта невозможно:

  • ввести дом в эксплуатацию и получить подтверждение готовности;
  • продать или подарить жилье;
  • разделить дом на отдельные объекты недвижимости;
  • узаконить самовольное строительство или пристройку;
  • провести регистрационные действия после изменений планировки или площади.

Нотариусы и государственные органы проверяют технические параметры жилья перед оформлением сделок. Если данные не совпадают с фактическим состоянием или их нет в системе, процедуру могут приостановить.

Без каких документов невозможно продать жилье?

  • Для продажи квартиры в Украине необходимы документы, такие как паспорт, налоговый номер, технический паспорт, и выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

  • Продажа квартиры в общей собственности возможна только с согласия всех совладельцев, и каждый должен предоставить документы и подтвердить согласие на продажу, пишет АН "Маяк".