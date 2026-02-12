Что такое технический паспорт на дом?
Технический паспорт содержит детальное описание дома и его фактических параметров. В нем фиксируют реальные характеристики объекта, которые определяют его техническое состояние и планировку, отмечают в Земельном фонде Украины.
Этот документ не подтверждает право собственности. Его используют для учета дома и проверки, соответствуют ли его характеристики официальным данным.
В техническом паспорте отмечают:
- общую и жилую площадь дома;
- количество комнат и высоту помещений;
- материалы стен и тип фундамента;
- планировка и расположение конструкций;
- инвентаризационные данные, в частности год строительства и техническое состояние.
Документ должен быть внесен в Единую государственную электронную систему в сфере строительства. Если его там нет, при оформлении недвижимости могут возникнуть проблемы.
Когда без техпаспорта не обойтись?
О техническом паспорте обычно вспоминают тогда, когда нужно что-то оформить или изменить относительно дома. Именно он подтверждает, что реальные характеристики объекта зафиксированы официально.
Без актуального техпаспорта невозможно:
- ввести дом в эксплуатацию и получить подтверждение готовности;
- продать или подарить жилье;
- разделить дом на отдельные объекты недвижимости;
- узаконить самовольное строительство или пристройку;
- провести регистрационные действия после изменений планировки или площади.
Нотариусы и государственные органы проверяют технические параметры жилья перед оформлением сделок. Если данные не совпадают с фактическим состоянием или их нет в системе, процедуру могут приостановить.
Без каких документов невозможно продать жилье?
Для продажи квартиры в Украине необходимы документы, такие как паспорт, налоговый номер, технический паспорт, и выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.
Продажа квартиры в общей собственности возможна только с согласия всех совладельцев, и каждый должен предоставить документы и подтвердить согласие на продажу, пишет АН "Маяк".