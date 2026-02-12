Что такое технический паспорт на дом?

Технический паспорт содержит детальное описание дома и его фактических параметров. В нем фиксируют реальные характеристики объекта, которые определяют его техническое состояние и планировку, отмечают в Земельном фонде Украины.

Этот документ не подтверждает право собственности. Его используют для учета дома и проверки, соответствуют ли его характеристики официальным данным.

В техническом паспорте отмечают:

общую и жилую площадь дома;

количество комнат и высоту помещений;

материалы стен и тип фундамента;

планировка и расположение конструкций;

инвентаризационные данные, в частности год строительства и техническое состояние.

Документ должен быть внесен в Единую государственную электронную систему в сфере строительства. Если его там нет, при оформлении недвижимости могут возникнуть проблемы.

Когда без техпаспорта не обойтись?

О техническом паспорте обычно вспоминают тогда, когда нужно что-то оформить или изменить относительно дома. Именно он подтверждает, что реальные характеристики объекта зафиксированы официально.

Без актуального техпаспорта невозможно:

ввести дом в эксплуатацию и получить подтверждение готовности;

продать или подарить жилье;

разделить дом на отдельные объекты недвижимости;

узаконить самовольное строительство или пристройку;

провести регистрационные действия после изменений планировки или площади.

Нотариусы и государственные органы проверяют технические параметры жилья перед оформлением сделок. Если данные не совпадают с фактическим состоянием или их нет в системе, процедуру могут приостановить.

