Какие документы нужно подготовить перед продажей?

Перед обращением к нотариусу продавец должен собрать основные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на продажу квартиры, отмечают в АН "Маяк".

Смотрите также Без лишних затрат: как самостоятельно приватизировать квартиру в 2026 году

Для продажи квартиры нужны следующие документы:

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

или другой документ, удостоверяющий личность; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика , который подается вместе с паспортом;

, который подается вместе с паспортом; технический паспорт на квартиру из БТИ или сертифицированной организации, где указаны площадь, план и данные о возможных перепланировках;

из БТИ или сертифицированной организации, где указаны площадь, план и данные о возможных перепланировках; оригиналы и копии паспортов и налоговых номеров всех совладельцев , если жилье имеет нескольких собственников;

, если жилье имеет нескольких собственников; выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, что подтверждает владельца и показывает наличие или отсутствие обременений.

Без этих документов нотариус не имеет права оформлять договор, ведь не сможет проверить личность продавца и законность продажи.

Какие документы подтверждают право собственности?

Чтобы подтвердить право собственности на квартиру, продавец должен иметь один из этих документов:

договор купли-продажи, который подтверждает предварительное приобретение жилья;

свидетельство о праве собственности или свидетельство о наследстве по закону или завещанию;

договор пожизненного содержания, наследственный договор или договор обмена;

решение суда о признании или установлении права собственности.

Важно! Наличие бумажного документа не всегда является подтверждением права собственности. Они должны быть внесены в государственный реестр. Нотариус сверяет бумажные документы с данными реестра, чтобы удостовериться, что право собственности действует.

Можно ли продать квартиру, если есть совладельцы?

Продажа квартиры, которая находится в общей собственности, возможна только при участии всех совладельцев. Каждый из них должен предоставить свои документы и подтвердить согласие на заключение договора.

Обратите внимание! Если продается только доля в квартире, другие совладельцы имеют первоочередное право ее выкупить. Владелец доли обязан письменно уведомить их о намерении продажи, указать цену и условия. Если они не воспользовались своим правом в установленный срок, долю разрешено продать другому лицу.

Когда совладелец не может присутствовать лично, он должен оформить нотариально заверенную доверенность на представителя, который подпишет договор от его имени.

Кому принадлежит квартира после расторжения брака?