Які документи потрібно підготувати перед продажем?

Перед зверненням до нотаріуса продавець повинен зібрати основні документи, що посвідчують особу та підтверджують право на продаж квартири, зазначають в АН "Маяк".

Для продажу квартири потрібні такі документи:

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

або інший документ, що посвідчує особу; реєстраційний номер облікової картки платника податків , який подається разом із паспортом;

, який подається разом із паспортом; технічний паспорт на квартиру з БТІ або сертифікованої організації, де вказані площа, план і дані про можливі перепланування;

з БТІ або сертифікованої організації, де вказані площа, план і дані про можливі перепланування; оригінали та копії паспортів і податкових номерів усіх співвласників , якщо житло має кількох власників;

, якщо житло має кількох власників; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджує власника та показує наявність або відсутність обтяжень.

Без цих документів нотаріус не має права оформлювати договір, адже не зможе перевірити особу продавця та законність продажу.

Які документи підтверджують право власності?

Щоб підтвердити право власності на квартиру, продавець повинен мати один з цих документів:

договір купівлі-продажу, який підтверджує попереднє придбання житла;

свідоцтво про право власності або свідоцтво про спадщину за законом чи заповітом;

договір довічного утримання, спадковий договір або договір обміну;

рішення суду про визнання або встановлення права власності.

Важливо! Наявність паперового документа не завжди є підтвердженням права власності. Вони мають бути внесені до державного реєстру. Нотаріус звіряє паперові документи з даними реєстру, щоб упевнитися, що право власності чинне.

Чи можна продати квартиру, якщо є співвласники?

Продаж квартири, яка перебуває у спільній власності, можливий лише за участі всіх співвласників. Кожен із них має надати свої документи та підтвердити згоду на укладення договору.

Зверніть увагу! Якщо продається лише частка у квартирі, інші співвласники мають першочергове право її викупити. Власник частки зобов'язаний письмово повідомити їх про намір продажу, вказати ціну та умови. Якщо вони не скористалися своїм правом у встановлений строк, частку дозволено продати іншій особі.

Коли співвласник не може бути присутнім особисто, він має оформити нотаріально посвідчену довіреність на представника, який підпише договір від його імені.

