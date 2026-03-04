Сколько стоит квадратный метр жилья во Львове?

Самые высокие цены на новостройки зафиксированы в Галицком районе – здесь средняя стоимость квадратного метра составляет 152 тысячи гривен, пишет ЛУН.

Смотрите также Квартира за 15 лет работы: кому в Украине труднее всего купить жилье

Значительно ниже цены зафиксированы в других районах города. В Лычаковском районе квадратный метр в новостройках в среднем стоит 73,6 тысячи гривен, а в Франковском – 69,9 тысячи гривен.

В Железнодорожном районе средняя цена составляет около 67,4 тысячи гривен за квадратный метр. Еще ниже показатели в Шевченковском районе, где квадратный метр стоит примерно 57,3 тысячи гривен.

Самая низкая средняя цена среди районов города – в Сиховском районе. Здесь квадратный метр жилья в новостройках в среднем стоит около 56,3 тысячи гривен.

Также цены отличаются в зависимости от класса жилья. Самым дешевым остается эконом со средней стоимостью 42 тысячи гривен за квадратный метр. Стоимость квадратного метра комфорт-класса подорожала больше всего и сейчас составляет 54 тысячи гривен. В бизнес-классе за квадратный метр придется заплатить 59 тысяч гривен.

Что украинцы учитывают при выборе жилья?

По данным опроса OLX Недвижимость, при выборе жилья украинцы прежде всего ориентируются на цену и собственную финансовую состоятельность. Именно этот критерий назвали 74% респондентов.

Вторым по важности фактором стал район, инфраструктура поблизости и автономность жилья, на которую обращают внимание 45% и 42% опрошенных. Чаще всего имеют в виду автономное отопление, которое важно для 64% соискателей жилья.

Автономность жилья респонденты связывают не только с отоплением. 40% считают важным автономное водоснабжение, а 35% – альтернативные источники питания.

Также среди важных факторов украинцы называют площадь и количество комнат – этот критерий отметили 40%. Кроме того, 32% респондентов учитывают риски безопасности и ситуацию на фронте.

Еще 22% опрошенных обращают внимание на наличие государственных программ. Факторы безопасности также остаются важными: 29% опрошенных отметили защищенность территории, а 24% обращают внимание на наличие укрытия вблизи жилья.

Сколько украинцев планируют купить жилье в 2026 году?