Безпековий фактор суттєво вплинув на ціни. У західних регіонах попит зріс, і разом із ним зросла частка доходу, яку потрібно віддати за власне житло, повідомляє ЛУН.

Скільки років треба працювати, щоб купити квартиру?

У Києві середня однокімнатна квартира дорівнює 7,7 року річного заробітку. Водночас столиця не є найдорожчою за цим показником.

У Львові потрібно 8,4 року доходу, у Луцьку – 8,5 року, в Ужгороді – 8,5 року. Саме ці міста очолюють список за співвідношенням вартості житла до зарплат.

Ми спостерігаємо парадокс: безпека західних регіонів стала настільки дорогою "валютою", що Львів та Ужгород поступово переходять у зону економічної недосяжності для багатьох професій. Це обмежує можливості внутрішнього переміщення та ускладнює покращення житлових умов. Для частини людей окрема квартира стає не питанням вибору, а питанням виживання,

– зазначає у коментарі finance.ua Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистика.

У прифронтових регіонах показники нижчі. У Запоріжжі квартира еквівалентна 2,4 року доходу, у Миколаєві – 3,4 року. У Харкові потрібно 3,5 року повного заробітку, у Дніпрі – 4,5 року.

Для кого житло стало найбільш недосяжним?

Різниця відчутна залежно від професії, зазначають Work.ua. Менеджеру з продажу в Харкові потрібно 2,6 року роботи, щоб придбати однокімнатну квартиру. У Дніпрі – 3,2 року, в Одесі – 4,9 року, у Києві – 5,9 року. У Львові та Ужгороді – 6,3 року.

Для бухгалтерів навантаження вище. У Харкові це 3,5 року, у Дніпрі – 4,6 року, у Києві – 7,2 року. У Львові потрібно 8,4 року доходу, в Ужгороді – 8,7 року.

Найбільше часу на накопичення потрібно працівникам із низькими зарплатами. Для прибиральників у Києві квартира дорівнює 14,2 року річного доходу, у Львові – 15,3 року. В Ужгороді – 12,9 року, в Одесі – 12,4 року, у Дніпрі – 9,3 року, у Харкові – 7,5 року.

Скільки доводиться витрачати на оренду?

Оренда також забирає значну частину доходів. У Харкові однокімнатна квартира обійдеться приблизно у 20% середньої зарплати. У Києві – близько 50%.

У Львові витрати становлять 60 – 80% залежно від професії. В Ужгороді – до 80% у середньому, а для барист, касирів чи продавців показник може сягати 96 – 98% місячного доходу.

Для прибиральників у Львові та Ужгороді оренда перевищує 100% зарплати, що фактично унеможливлює самостійне проживання без додаткових джерел коштів.

Скільки відсотків українців планують придбати житло?