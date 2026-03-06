Сколько жилья ввели в эксплуатацию в Украине?
В 2025 году в Украине ввели в эксплуатацию 9,6 миллиона квадратных метров жилья. По сравнению с 2024 годом показатель уменьшился на 2,1%, пишет "Интерфакс-Украина".
Всего за год ввели 117,5 тысяч квартир, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. При этом их количество даже немного выросло – на 0,7% по сравнению с предыдущим годом.
Больше всего построили многоквартирных домов. В этом сегменте ввели 80,4 тысячи квартир, что составляет около двух третей от общего количества нового жилья.
В то же время значительная часть площадей приходится на индивидуальное строительство. В частных домах ввели более 5 миллионов квадратных метров жилья, что составляет более половины от общего объема введенных площадей.
Наименьшую долю занимают дома для коллективного проживания. В этом сегменте за год ввели лишь 17,7 тысяч квадратных метров жилья.
Какие регионы стали лидерами по новому жилью?
Больше всего жилья в 2025 году сдали в эксплуатацию в Киевской области. Там ввели 1 миллион 992,2 тысячи квадратных метров жилья, или примерно 22,5 тысячи квартир. Это на 2,3% больше, чем в 2024 году.
Второе место по объемам нового жилья заняла Львовская область. В регионе ввели 1 миллион 66,9 тысячи квадратных метров жилья и примерно 12,5 тысячи квартир, что на 16% меньше чем в прошлом году, сообщает ЛУН.
Третью позицию заняла Одесская область. Там ввели 799,6 тысячи квадратных метров жилья и около 12,9 тысячи квартир. В то же время именно в этом регионе зафиксировали один из крупнейших ростов за год – плюс 37,5%.
В регионы с большими объемами введенного жилья также вошли:
- Ивано-Франковская область – 594,7 тысячи квадратных метров;
- Винницкая область – 520,9 тысячи квадратных метров;
- Закарпатская область – 496,8 тысячи квадратных метров;
- Волынская область – 429,3 тысячи квадратных метров.
Какова ситуация в Киеве и других областях?
В столице в течение 2025 года ввели в эксплуатацию 1 миллион 190,9 тысячи квадратных метров жилья. Это примерно 18,3 тысячи квартир.
В то же время по сравнению с 2024 годом объемы ввода жилья в Киеве уменьшились на 15,6%. В некоторых регионах, наоборот, зафиксировали существенный рост строительной активности. В частности, в Николаевской области ввод жилья увеличился на 51,6%, в Харьковской – на 41,7%, в Черкасской – на 15,4%, а в Херсонской – на 14,4%.
Сколько стоит квадратный метр жилья во Львове?
По состоянию на март 2026 года цены на квартиры во львовских новостройках существенно отличаются в зависимости от района города. В среднем квадратный метр на первичном рынке стоит от примерно 42 тысяч до 160 тысяч гривен.
Самые высокие цены зафиксированы в центральном Галицком районе, где квадратный метр в новостройках в среднем стоит около 152 тысяч гривен.
По данным опроса, 74% украинцев при выборе жилья ориентируются на цену и собственную финансовую состоятельность, а также на район и инфраструктуру.