Новые правила начнут действовать только после завершения военного положения и переходного года, рассказала Елена Шуляк.

Когда могут отменить бесплатную приватизацию жилья?

Верховная Рада приняла закон об основных принципах жилищной политики. Документ предусматривает изменение системы использования государственного и коммунального жилищного фонда.

К этому времени жители квартир государственного и коммунального фонда могут оформлять жилье в собственность по действующим правилам. После запуска новой системы такую возможность планируют закрыть.

Какого жилья будут касаться новые правила?

Изменения касаются квартир, которые находятся в государственной или коммунальной собственности. Это жилье люди получали для проживания, обычно на основании ордера или другого документа пользования.

После вступления в силу новых правил такие квартиры будут оставаться в собственности государства или общины. Украинцы смогут проживать в служебном жилье, но оформить его в собственность не получится.

Также невозможно будет:

продать такое жилье;

подарить;

передать по наследству.

Кого не затронут новые правила?

Важно! Новые правила не имеют обратного действия. Украинцы, которые уже приватизировали квартиры, останутся их владельцами.

Изменения также не распространяются на бывшее служебное жилье, которое люди получили другим путем. В частности, это квартиры, которые:

приобрели по договору купли-продажи;

получили в наследство;

получили в подарок;

приватизировали ранее.

Право собственности на такие объекты будет оставаться в силе.

Кто сможет приватизировать жилье после введения новых правил?