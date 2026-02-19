Кто будет иметь право на бесплатное жилье от государства?

Новый закон предусматривает, что служебное жилье больше не подлежит приватизации для большинства работников бюджетной сферы, зато вводятся механизмы социальной аренды, сообщила Елена Шуляк на портале Верховной Рады.

Бесплатно получить жилье в собственность смогут только четыре категории граждан:

военнослужащие;

работники правоохранительных органов;

спасатели;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Именно эти группы будут иметь право оформить государственное жилье в собственность после его получения. Для других работников государственных и коммунальных учреждений норма о бесплатной приватизации служебных квартир отменяется.

Граждане, которые уже начали процедуру приватизации служебного жилья, смогут завершить ее во время действия военного положения и в течение одного года после его прекращения или отмены.

Что предлагает новый закон взамен?

Для граждан, которые не входят в определенные четыре категории, служебное жилье будет предоставляться только на период работы и без права приватизации. После завершения трудовых отношений такое жилье нужно будет освободить.

Ранее бывали случаи, когда люди неоднократно приватизировали служебное жилье, продавали его и снова получали. Теперь это невозможно – служебное жилье будет иметь исключительно временный статус,

– объясняет Елена Шуляк.

Закон вводит механизм социального жилья. Предусматривается аренда с учетом доходов семьи, когда размер платы соотносится с финансовыми возможностями домохозяйства. Также предусмотрена модель аренды с правом последующего выкупа.

Когда вступит в силу закон о социальном жилье?