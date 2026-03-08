Как начисляют налог, если квартира в общей собственности?

Если квартира находится в общей долевой собственности, налог распределяется между всеми владельцами в соответствии с их долей, сообщает адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

Смотрите также Аренда жилья без уплаты налогов: какие штрафы грозят арендодателям

Каждый владелец платит налог только за свою часть жилья. Например, если квартира разделена между тремя людьми в равных долях, то и налоговый платеж рассчитывают для каждого отдельно.

Иначе работает система, когда квартира оформлена как общая совместная собственность. В этом случае доли не определены, поэтому налог платит один из совладельцев, отмечают на сайте ГНС. Его определяют по взаимной договоренности. Если договориться не удается, вопрос могут решать в судебном порядке.

Какая площадь жилья не облагается налогом?

Налог на недвижимость в Украине начисляют не на всю площадь жилья. Государство предусматривает льготные метры, которые не подлежат налогообложению.

В 2026 году не платить налог можно, если:

площадь квартиры не превышает 60 квадратных метров;

площадь дома – 120 квадратных метров;

в собственности квартира и дом не превышают 180 квадратных метров.

Конкретный размер ставки устанавливают местные советы. В то же время закон ограничивает максимальный уровень такого налога. Он не может превышать 1,5% минимальной заработной платы за каждый квадратный метр сверх установленной нормы.

Когда нужно уплатить налог?

Сумму налога рассчитывают налоговые органы на основе данных из государственных реестров недвижимости. После этого владельцам присылают налоговое уведомление с определенной суммой.

Важно! Обычно налоговые уведомления присылают до 1 июля следующего года. Именно после этого владельцы должны уплатить начисленный налог. Уплатить налог нужно в течение 60 дней с момента получения уведомления.

Если сообщение не поступило, информацию о начислении можно проверить в собственном электронном кабинете налогоплательщика. Для квартир в совместной собственности это особенно важно, ведь налоговые уведомления могут получить не все совладельцы одновременно.

Сколько налога на недвижимость уплатили украинцы в январе?