Чи можна виписати людину з ордера на квартиру?

Просто звернутися до ЦНАПу і зняти людину з реєстрації не вийде, якщо житло не перебуває у приватній власності, пояснює юрист Владислав Дерій.

У таких випадках відсутній адміністративний механізм, тому питання вирішується виключно через суд.

Важливо розуміти одну юридичну деталь: ордер – це документ, який видавався на момент заселення (право на вселення), а право на приватизацію сьогодні мають ті, хто фактично прописаний (зареєстрований) у квартирі та проживає в ній,

– пише Дерій.

Якщо людина давно виїхала, але залишається вписаною в ордері, доведеться подавати позов про втрату права користування житлом. Саме це дає можливість надалі розв'язати питання з квартирою, зокрема щодо приватизації.

Коли людина втрачає право користування житлом?

У Житловому кодексі зазначається, якщо людина не проживає у квартирі понад шість місяців без поважних причин, її право користування може бути припинене.

Суд оцінює кожну ситуацію окремо. Якщо є підтвердження, що відсутність пов'язана з лікуванням, роботою чи іншими обставинами, право можуть залишити.

Якщо ж таких підстав немає, позиція змінюється. У такому випадку суд може визнати особу такою, що втратила право користування житлом, навіть якщо вона формально залишається зареєстрованою.

Як подати позов до суду про виписку?

Для звернення до суду потрібно підготувати докази того, що людина не виконує обов'язки наймача і фактично не проживає у квартирі. Це можуть бути акти від сусідів, підтвердження відсутності поштових відправлень або несплати комунальних послуг.

У позовній заяві зазначають дані відповідача та інших учасників справи, описують обставини реєстрації й період відсутності. Також викладають самі вимоги – визнати особу такою, що втратила право користування житлом.

За що можуть виселити з неприватизованої квартири?