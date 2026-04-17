Можно ли выписать человека из ордера на квартиру?

Просто обратиться в ЦНАП и снять человека с регистрации не получится, если жилье не находится в частной собственности, объясняет юрист Владислав Дерий.

В таких случаях отсутствует административный механизм, поэтому вопрос решается исключительно через суд.

Важно понимать одну юридическую деталь: ордер – это документ, который выдавался на момент заселения (право на вселение), а право на приватизацию сегодня имеют те, кто фактически прописан (зарегистрирован) в квартире и проживает в ней,

– пишет Дерий.

Если человек давно выехал, но остается вписанным в ордере, придется подавать иск об утрате права пользования жильем. Именно это дает возможность в дальнейшем решить вопрос с квартирой, в частности по приватизации.

Когда человек теряет право пользования жильем?

В Жилищном кодексе отмечается, если человек не проживает в квартире более шести месяцев без уважительных причин, его право пользования может быть прекращено.

Суд оценивает каждую ситуацию отдельно. Если есть подтверждение, что отсутствие связано с лечением, работой или другими обстоятельствами, право могут оставить.

Если же таких оснований нет, позиция меняется. В таком случае суд может признать лицо таким, утратившим право пользования жильем, даже если оно формально остается зарегистрированным.

Как подать иск в суд о выписке?

Для обращения в суд нужно подготовить доказательства того, что человек не выполняет обязанности нанимателя и фактически не проживает в квартире. Это могут быть акты от соседей, подтверждение отсутствия почтовых отправлений или неуплаты коммунальных услуг.

В исковом заявлении указывают данные ответчика и других участников дела, описывают обстоятельства регистрации и период отсутствия. Также излагают сами требования – признать лицо таким, утратившим право пользования жильем.

