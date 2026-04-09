Як перевірити податок через електронні сервіси?

Найбільше даних дає Електронний кабінет платника податків, пише Державна податкова служба.

Увійти можна через "Дія.Підпис", BankID або електронний ключ – це займає мінімум часу.

У розділі "Стан розрахунків з бюджетом" зібрані всі нарахування і платежі. Там видно суму боргу або переплати, а також деталізацію по кожному податку. Окремо доступна історія платежів, що дозволяє перевірити попередні нарахування.

Дані подаються по кожному податку окремо, тому легко зрозуміти, де саме виникла заборгованість.

У вкладці "Вхідні документи" з'являються повідомлення про нарахування і борги. Там же є реквізити для оплати, тож закрити заборгованість можна одразу без додаткового пошуку.

Щоб зрозуміти, як сформувалася сума, варто перейти до вкладки "ЕК для громадян". Саме там зберігаються податкові повідомлення-рішення з деталями – площа житла, ставка і період нарахування.

Чи можна дізнатися про борг через Дію?

У застосунку Дія можна швидко перевірити, чи є податковий борг. Сервіс показує загальний статус без розшифровки, але цього достатньо для швидкої перевірки.

Якщо борг є, для деталей доведеться перейти до електронного кабінету. Саме там зібрана повна інформація по кожному нарахуванню і платежу.

Які ще сервіси допоможуть дізнатися про борг?

Окрім кабінету, можна використати застосунок "Моя податкова". Після входу користувач бачить свій стан розрахунків із бюджетом і може перевірити, чи є борг.

У застосунку також приходять сповіщення про нові нарахування. Там же можна одразу перейти до оплати через доступні платіжні сервіси.

Ще один варіант – чат-бот InfoTAX у Telegram або Viber. Після короткої перевірки даних він показує інформацію про податки та повідомляє про нові суми.

Такі інструменти дозволяють у будь-який момент перевірити податок на нерухомість і не пропустити появу боргу.

Хто має сплачувати податок на нерухомість?