Как проверить налог через электронные сервисы?

Больше всего данных дает Электронный кабинет налогоплательщика, пишет Государственная налоговая служба.

Войти можно через "Дія.Підпис", BankID или электронный ключ – это занимает минимум времени.

В разделе "Состояние расчетов с бюджетом" собраны все начисления и платежи. Там видно сумму долга или переплаты, а также детализацию по каждому налогу. Отдельно доступна история платежей, что позволяет проверить предыдущие начисления.

Данные подаются по каждому налогу отдельно, поэтому легко понять, где именно возникла задолженность.

Во вкладке "Входящие документы" появляются уведомления о начислениях и долгах. Там же есть реквизиты для оплаты, поэтому закрыть задолженность можно сразу без дополнительного поиска.

Чтобы понять, как сформировалась сумма, стоит перейти во вкладку "ЭК для граждан". Именно там хранятся налоговые уведомления-решения с деталями – площадь жилья, ставка и период начисления.

Можно ли узнать о долге через Дію?

В приложении Дия можно быстро проверить, есть ли налоговый долг. Сервис показывает общий статус без расшифровки, но этого достаточно для быстрой проверки.

Если долг есть, для деталей придется перейти в электронный кабинет. Именно там собрана полная информация по каждому начислению и платежу.

Какие еще сервисы помогут узнать о долге?

Кроме кабинета, можно использовать приложение "Моя налоговая". После входа пользователь видит свое состояние расчетов с бюджетом и может проверить, есть ли долг.

В приложении также приходят уведомления о новых начислениях. Там же можно сразу перейти к оплате через доступные платежные сервисы.

Еще один вариант – чат-бот InfoTAX в Telegram или Viber. После короткой проверки данных он показывает информацию о налогах и сообщает о новых суммах.

Такие инструменты позволяют в любой момент проверить налог на недвижимость и не пропустить появление долга.

