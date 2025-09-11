Автор відео, на ім'я Андрій, продає старий двоповерховий будинок. Дискусія виникла через те, що хтось вважає ціну в 40 тисяч доларів нормальною, а хтось – захмарною, розповідає 24 Канал з посиланням на відео andriy_gushul.

Цікаво Де у вересні можна купити квартиру до 25 тисяч доларів

Який будинок продає чоловік за 40 тисяч доларів?

Будинок розташований в селі Гринява Верховинського району, що в Івано-Франківській області. На відео видно, що хата має довгий коридор та кілька кімнат.

На першому поверсі розташована комора та кухня, а на другому – три спальні. У будинку є три печі, якими можна опалювати оселю.

Біля будинку є господарські приміщення, а також один гектар землі. Вода поступає з джерела, яке знаходиться вище від будинку,

– зазначив автор відео.

Серед глядачів знайшлися як зацікавлені у купівлі українці, так і обурливі коментатори. Декому не сподобалася ціна будинку, а дехто пише, що "від ціни в шоці":

Газу нема, туалет де, надворі? А воду де брати, з криниці? Чи підвелені усі комунікації? Бо той краєвид буде ні до чого.

Він не коштує цих грошей – максимум 15 тисяч доларів.

– максимум 15 тисяч доларів. Читаю коментарі і сміх бере. Сусіда нема, газу нема, туалету нема – а, то глухомань. В тому і кайф, ви просто не розумієте що варта тільки та піч, те повітря.

Це дім моєї мрії. Як же мені хочеться жити так далеко від міста і від людей.