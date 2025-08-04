Хатина коштувала всього лише 3 тисячі доларів. Щоправда, в ремонт довелося вкласти більше за її вартість, розповідає 24 Канал, посилаючись на відео з ютюб-каналу Іванки Дячук.

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Як подружжя з Києва переїхало до Карпат?

Катерина та Дмитро одружилися наприкінці 2023 року. Тоді ж пара задумалася над тим, що для родини "потрібна хата".

Ми хотіли будинок під Києвом. Але щось пішло не так. Може, в гори? Буквально за два дні я продивлялася і знаходжу цю хату,

– пригадала Катерина.

Подружжя доволі швидко вирішило, що купує житло за 600 кілометрів від дому. Молоду сім'ю не зупинило й те, що хатина потребувала серйозних вкладень. Пара поставила собі завдання – робити все бюджетно.

Ми робимо тут все бюджетно, тому що коли ми сюди переїхали, я намагалася транслювати людям, що можна жити в будь-яких умовах, робити затишок за дуже малі кошти,

– каже власниця.

Найбільш витратною виявилася ванна кімната, адже підведення води обійшлося у 4 тисячі доларів. Інтернет протягнули за 4 тисячі гривень, світло було. Криницю викопали за 9 днів.

Подружжя каже, що після життя у власному домі більше не хоче переїжджати у квартиру. Наступним буде хіба що приватний будинок.

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Українці із захватом реагували на історію подружжя: