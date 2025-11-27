Харизматичная героиня, которую играет актриса украинско-еврейского происхождения, нравится многим фанатам сериала. А о ком идет речь – расскажет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Кто из "Очень странных чудес" имеет украинское происхождение?

Многие фанаты сериала обожают харизматичную и (в хорошем смысле) немного помешанную Джойс Байерс. Она – мама Уилла, который загадочно исчез в первом сезоне и она фактически была единственной, кто верил, что ее сын не умер. И была права. А ее приключения в следующих сезонах вызывают удивление и восторг.

Играет эту персонажку актриса Вайнона Райдер – американская актриса, которая имеет еврейское, украинское и румынское происхождение. Дедушка и бабушка актрисы – украинские евреи из Харькова, которые бежали от преследований и так оказались в США. Они были одними из немногих из семьи, кто спасся. Мама актрисы – потомок мигрантов из Румынии.

Райдер в более ранних интервью говорила, что очень хочет снять фильм о Второй мировой войне и рассказать историю своих родных, которые спасались от Холокоста.

Несмотря на то, что предки Вайноны были из Украины, никаких заявлений относительно российско-украинской войны актриса не делала.

Между тем ее коллега по съемочной площадке Финн Вулфгард, который играет роль Майка Уилера в сериале, активно поддерживает Украину. Более того, свое время актер заявил в интервью Variety, что донатит на платформу United24 и делает это не публично.

