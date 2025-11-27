Например, станция метро "Дарница" больше похожа на вокзал и этому есть причина. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТиКиев.

Что известно о станции метро "Дарница"?

Станция метро "Дарница" открылась в 1965 году, однако интересно совсем другое. Сначала ее планировали открывать на другом месте.

Согласно первому проекту, станция будет глубокой, под жилыми кварталами, но оказалось, что почвы там проблемные, поэтому инженеры решили сделать станцию наземной.

Станция метро "Дарница" должна была быть другой: смотрите видео

Именно поэтому она выглядит не как типичное метро, а как что-то между вокзалом и платформой электрички. Свое название она получила из-за того, что рядом легендарный Дарницкий вокзал, один из крупнейших железнодорожных узлов Украины.

Метро фактически строили так, чтобы люди могли пересаживаться на поезда. Эта станция должна была сделать жизнь киевлян удобнее и упростить добирание до вокзала.

Что известно о Киевском метрополитене?

В метро Киева есть три линии: красная, синяя и зеленая. Например, стация метро "Дарница" расположена на красной линии. У Википедии говорится, что эксплуатационная длина этих линий составляет 69,648 километра и насчитывает 52 станции с тремя подземными узлами пересадки в центре города.

Киевский метрополитен открылся 6 ноября 1960 года и стал 14-м метрополитеном в Европе.

