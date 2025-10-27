Например, строительство станции метро "Печерская" на зеленой линии заморозили на 15 лет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТыКиев.

Что известно о станции метро "Печерская"?

Строительство станции метро "Печерская" продолжалось очень долго, ведь было заморожено на 15 лет. Причиной этого стали сложные геологические условия.

"Печерская" – 39 станция метрополитена Киева. Строительство продолжалось вместе с двумя следующими станциями. Его заморозили в 1980-х годах, а в эксплуатацию станцию сдали только в 1997 году. это произошло на 6 лет позже, чем планировалось сначала.

Название станции отсылает нас к Киево-Печерской лавре. На ассоциацию также наталкивает дизайн станции: позолоченные буквы на названии и белый мрамор, который символизирует стены собора.

Что известно о зеленой линии метро Киева?

Зеленая или Сырецко-Печерская линия Киевского метрополитена простирается на 23,9 километра. Она насчитывает 16 станций, говорится в Википедии.

Также есть еще красная и синяя линии метро.

