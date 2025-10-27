Например, строительство станции метро "Печерская" на зеленой линии заморозили на 15 лет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТыКиев.
Что известно о станции метро "Печерская"?
Строительство станции метро "Печерская" продолжалось очень долго, ведь было заморожено на 15 лет. Причиной этого стали сложные геологические условия.
"Печерская" – 39 станция метрополитена Киева. Строительство продолжалось вместе с двумя следующими станциями. Его заморозили в 1980-х годах, а в эксплуатацию станцию сдали только в 1997 году. это произошло на 6 лет позже, чем планировалось сначала.
Станция метро "Печерская": смотрите видео
Название станции отсылает нас к Киево-Печерской лавре. На ассоциацию также наталкивает дизайн станции: позолоченные буквы на названии и белый мрамор, который символизирует стены собора.
Что известно о зеленой линии метро Киева?
Зеленая или Сырецко-Печерская линия Киевского метрополитена простирается на 23,9 километра. Она насчитывает 16 станций, говорится в Википедии.
Также есть еще красная и синяя линии метро.
Какая станция метро в Киеве больше похожа на смотровую площадку?
- Станция метро "Днепр" выглядит как настоящая смотровая площадка, а не типичная станция метрополитена. Ее открыли еще в далеком 1960 году. Она считается первой эстакадной станцией во всем Советском Союзе.
- Поезд здесь выезжает из подземного тоннеля прямо на открытый мост, поэтому пассажиры могут насладиться невероятными видами. Архитекторы изрядно постарались над проектом этой станции. Они сделали ее так, чтобы она символизировала ворота на левобережье.
- На момент строительства станции метро "Днепр" планировали сделать еще одну ветку метро, поэтому рядом сделали эстакады, которые так и не стали частью метрополитена.