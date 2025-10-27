Наприклад, будівництво станції метро "Печерська" на зеленій лінії заморозили на 15 років. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТиКиїв.
Що відомо про станцію метро "Печерська"?
Будівництво станції метро "Печерська" тривало дуже довго, адже було заморожено на 15 років. Причиною цього стали складні геологічні умови.
"Печерська" – 39 станція метрополітену Києва. Будівництво тривало разом із двома наступними станціями. Його заморозили у 1980-х роках, а в експлуатацію станцію здали лише у 1997 році. це сталось на 6 років пізніше, ніж планувалось спершу.
Назва станції відсилає нас до Києво-Печерської лаври. На асоціацію також наштовхує дизайн станції: позолочені літери на назві та білий мармур, який символізує стіни собору.
Що відомо про зелену лінію метро Києва?
Зелена або Сирецько-Печерська лінія Київського метрополітену простягається на 23,9 кілометра. Вона налічує 16 станцій, мовиться у Вікіпедії.
Також є ще червона та синя лінії метро.
Яка станція метро у Києві більше схожа на оглядовий майданчик?
- Станція метро "Дніпро" виглядає як справжній оглядовий майданчик, а не типова станція метрополітену. Її відкрили ще у далекому 1960 році. Вона вважається першою естакадною станцією у всьому Радянському Союзі.
- Потяг тут виїжджає з підземного тунелю просто на відкритий міст, тому пасажири можуть насолодитись неймовірними краєвидами. Архітектори неабияк постарались над проєктом цієї станції. Вони зробили її так, щоб вона символізувала ворота на лівобережжя.
- На момент будівництва станції метро "Дніпро" планували зробити ще одну гілку метро, тому поряд зробили естакади, які так і не стали частиною метрополітену.