Повідомляє 24 Канал з посиланням на 032.ua.

Дивіться також Свобода замість Леніна і Гітлера: які назви мала одна із найкрасивіших вулиць Львова

Яка найдовша вулиця Львова?

Коли львів'ян і туристів запитують про головні міські магістралі, найчастіше вони називають Городоцьку. Втім, на мапі Львова є вулиця, яка зазвичай лишається в тіні. Йдеться про Зелену.

Городоцька має довжину близько 8 кілометрів, однак Зелена випереджає її, простягаючись майже на 9 кілометрів.

Її історія починається ще у 16 столітті. У 1544 році її називали Влоський міст або Влоська дорога. Назва походила від вихідців із Валахії, які користувалися цим шляхом. Згодом офіційну назву витіснила народна: оскільки шлях пролягав крізь густі гаї та мальовничі пагорби. Вже на початку 18 століття за нею закріпилася назва "Зелена".

Де розташована вулиця Зелена у Львові: дивіться на карті

За століття існування вулиця змінила аж вісім назв. За австрійських часів її знали як Grünen Straße, поляки - Zielona, а в період Другої світової вона була названа на честь польського генерала Розвадовського та німецькою Grünestrasse.

Водночас із 1944 року назва вулиці залишається незмінною, що є доволі рідкісним явищем для Львова.

Чим цікава вулиця Зелена?

У 19 столітті Зелена вважалася престижною заміською зоною. Саме тут зводили свої розкішні маєтки впливові шляхетні родини: Замойські, Яблоновські та Руссоцькі. Частина цих будівель збереглася до наших днів.

Вулиця Зелена у Львові з'явилася ще у 16 столітті / Фото Unsplash

На початку 20 століття характер магістралі змінився. Замість вельмож тут оселилися представники середнього класу – лікарі, вчителі та чиновники. Тоді ж Зеленою почали курсувати перші трамваї, зокрема відомий маршрут №3, який у 1963 році замінили тролейбуси.

Разом із людьми на вулицю прийшов і капітал. Тут з'явилися цегельні та меблеві фабрики, що з часом переросли у великий Сихівський промисловий вузол.

Яка найвища точка Львова?

Як пише видання "Фотографії старого Львова", найвища точка Львова розташована на вершині Замкової гори. Мовиться про Копець Люблінської унії.

Це штучний насип, який утворився упродовж 1869 – 1906 років з нагоди 300-річчя Люблінської унії. Саме завдяки йому висота Замкової гори зросла з 398 до 413 метрів над рівнем моря.

Втім, насипання землі мало і негативні наслідки. Зокрема, було знищено значну частину залишків Високого замку, що суттєво погіршило можливість його детального дослідження.

Нині Копець Люблінської унії є одним із найпопулярніших туристичних місць у місті. На його вершині майорить прапор України, а з оглядового майданчика відкривається вражаюча панорама Львова.

Яка найстаріша вулиця у Львові?