Какую профессию массово выбирает молодежь?
Согласно новому отчету, поколение Z возвращает интерес к профессиям, которые миллениалы считают скучными, и одновременно зарабатывает на этом огромные деньги.
Когда представляешь бухгалтера, обычно перед глазами возникает человек, что целыми днями работает с калькулятором в сером офисе. Исследование Sage Journals 2022 года показало, что бухгалтерия считается второй по стереотипности профессией скучных людей, уступая лишь анализу данных.
Молодежь массово выбирает бухгалтерию для трудоустройства / Фото Pexels
Впрочем, в издании отмечают, что "поколение Z осознает возможность карьеры с шестизначным доходом". Ситуация складывается так, что миллионы бухгалтеров-беби-бумеров готовятся выйти на пенсию, а только за последние пять лет профессию оставили около 340 тысяч специалистов. Это создает большой пробел на рынке, который и начинает заполнять молодежь.
Хотя среди молодежи бухгалтерский учет может иметь определенный имидж как не слишком интересный и увлекательный, но когда они начинают заниматься этим делом и видят, как она работает в реальном мире, это меняет их отношение и взгляды,
– заявил изданию Рафаэль Эфрат, руководитель программы VITA в колледже.
Что такое программы VITA
IRS Volunteer Income Tax Assistance (VITA) – служба, что помогает с налоговыми декларациями людям с низким и средним доходом, а также тем, кто имеет трудности с их подачей.
Но не только желание помочь другим привлекает молодежь в эту сферу. Большой стимул дает и уровень заработка. По данным Glassdoor, средняя зарплата бухгалтера в США составляет 93 тысячи долларов в год, а с опытом и в определенных отраслях она может достигать 122 тысяч долларов.
На должности бухгалтера можно хорошо зарабатывать / Фото Pexels
В то же время сертифицированный бухгалтер зарабатывает еще больше - почти 200 тысяч долларов в год.
Кого относят к поколению Z?
Обычно к поколению Z относят людей, которые родились между 1997 и 2012 годами. В отчете Pew Research Centre их называют "постмиллениалами".
Представители поколения Z выросли в эпоху стремительного развития цифровых технологий, поэтому их часто описывают как чрезвычайно технически осведомленных.
Это поколение также отмечается высокой политизированностью и активно влияет на современную музыкальную индустрию.
Какую профессию ИИ не сможет заменить, по мнению Билла Гейтса?
По мнению Билла Гейтса, программирование останется одной из профессий, где без человека не обойтись. Хотя искусственный интеллект может писать базовый код и быстро исправлять ошибки, настоящая работа программиста заключается в решении сложных задач, поиска нестандартных решений и создании новых продуктов – того, что требует интуиции и воображения.
В то же время Гейтс отмечает, что и другие сферы, например, биотехнологии и энергетика – также сохраняют устойчивость к автоматизации. Зато административные должности и часть задач графических дизайнеров ИИ уже может выполнять самостоятельно.
По его словам, развитие ИИ не обязательно приведет к массовым увольнениям, но в корне изменит рынок труда, поэтому будущее будет зависеть от того, насколько люди смогут научиться сотрудничать с новыми технологиями и адаптироваться к изменениям.