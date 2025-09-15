Сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

Каковы требования к работе у поколения Z?

Почти каждый шестой американец в возрасте до 28 лет отказывается даже рассматривать работу в компании, если в офисе нет специально обустроенной зоны для отдыха.

Очевидно, что поколение Z не стесняется высказывать свои требования к современному рабочему месту, и для многих это выходит за пределы зарплаты и медицинского страхования,

– заявила сертифицированный профессиональный карьерный коуч и постоянный эксперт вебсайта Resume.io Аманда Августин.

Платформа опросила тысячу работников в разных уголках США относительно обязательных условий, которые влияют на выбор работы.

По словам Огастин, возможность вздремнуть посреди рабочего дня и другие требования "не просто приятные дополнительные преимущества". Они отражают изменение взглядов на баланс между работой и личной жизнью и общее благополучие.

Опрос также показал, что один из пяти представителей поколения Z – больше, чем в любом другом поколении - считает обязательным наличие "комнаты развлечений" с настольным теннисом или другими развлечениями.

Кроме того, каждый пятый заявил, что не готов работать в компании, которая не позволяет работникам приводить с собой домашних любимцев. Для сравнения, среди миллениалов такое требование выразили 14%, среди поколения X – только 8%, а среди бэби-бумеров – всего 4%.

Также 33% представителей поколения Z ожидают бесплатных закусок и обедов на рабочем месте.

В то же время даже когда офис соответствует их запросам, далеко не все молодые специалисты хотят посещать его.

Каждый третий опрошенный назвал обязательным условием четырехдневную рабочую неделю, а каждый четвертый настаивает на возможности брать длительные отпуска для путешествий или саморазвития.

Августин подчеркивает, что молодое поколение "противостоит старой модели постоянной суеты и выгорания", вместо этого отдавая предпочтение гибкости и "более приятной повседневной жизни".

"Компаниям, которые отвергают эти приоритеты как несерьезные, может стать все сложнее привлекать и удерживать лучших специалистов из этого перспективного поколения работников", – предостерегла она.

