Сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.
Смотрите также Ошибка будет стоить работы: как правильно отвечать на вопрос о слабостях на собеседовании
Каковы требования к работе у поколения Z?
Почти каждый шестой американец в возрасте до 28 лет отказывается даже рассматривать работу в компании, если в офисе нет специально обустроенной зоны для отдыха.
Очевидно, что поколение Z не стесняется высказывать свои требования к современному рабочему месту, и для многих это выходит за пределы зарплаты и медицинского страхования,
– заявила сертифицированный профессиональный карьерный коуч и постоянный эксперт вебсайта Resume.io Аманда Августин.
Платформа опросила тысячу работников в разных уголках США относительно обязательных условий, которые влияют на выбор работы.
По словам Огастин, возможность вздремнуть посреди рабочего дня и другие требования "не просто приятные дополнительные преимущества". Они отражают изменение взглядов на баланс между работой и личной жизнью и общее благополучие.
Опрос также показал, что один из пяти представителей поколения Z – больше, чем в любом другом поколении - считает обязательным наличие "комнаты развлечений" с настольным теннисом или другими развлечениями.
Поколение Z по-своему видит, как должна выглядеть рабочая среда / Фото Unsplash
Кроме того, каждый пятый заявил, что не готов работать в компании, которая не позволяет работникам приводить с собой домашних любимцев. Для сравнения, среди миллениалов такое требование выразили 14%, среди поколения X – только 8%, а среди бэби-бумеров – всего 4%.
Также 33% представителей поколения Z ожидают бесплатных закусок и обедов на рабочем месте.
В то же время даже когда офис соответствует их запросам, далеко не все молодые специалисты хотят посещать его.
Каждый третий опрошенный назвал обязательным условием четырехдневную рабочую неделю, а каждый четвертый настаивает на возможности брать длительные отпуска для путешествий или саморазвития.
Молодежь требует от работодателей четырехдневный рабочий день / Фото Unsplash
Августин подчеркивает, что молодое поколение "противостоит старой модели постоянной суеты и выгорания", вместо этого отдавая предпочтение гибкости и "более приятной повседневной жизни".
"Компаниям, которые отвергают эти приоритеты как несерьезные, может стать все сложнее привлекать и удерживать лучших специалистов из этого перспективного поколения работников", – предостерегла она.
Как легче всего найти работу?
- Большинство американцев находят работу не через резюме или сайты по поиску работы, а благодаря связям. Опрос показал, что 54% получили должность благодаря личным или профессиональным связям. Больше всего люди доверяют знакомым (32%) и профессиональным контактам (28%), тогда как сайты поиска работы и рекрутеры оказались значительно менее эффективными.
- Несмотря на это, многие не используют свои возможности. Почти 60% ограничиваются разговорами о поиске работы только с несколькими людьми, всего каждый десятый регулярно обращается к знакомым за помощью, а 20% вообще не сообщают никому о поиске работы. Еще 21% никогда не просили рекомендаций.
- Главным фактором в нетворкинге является доверие. Две трети опрошенных готовы посоветовать кандидата только тогда, когда хорошо знакомы с его навыками.