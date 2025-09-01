Сообщает 24 Канал со ссылкой на HR Dive.

Как легче всего устроиться на работу?

Согласно отчету MyPerfectResume за август, более половины американцев (54%) нашли работу благодаря личным или профессиональным связям. Опрос тысячи респондентов показал, что 32% людей больше всего доверяют личным знакомствам, а еще 28% – профессиональным контактам.

Такие методы трудоустройства значительно эффективнее сайтов по поиску работы, LinkedIn, рекрутеров или агентства.

Несмотря на это, большинство кандидатов не используют свои связи в полной мере. Почти 60% ограничиваются разговорами о поиске работы с небольшим количеством людей.

Лишь каждый десятый регулярно обращается к нескольким знакомым еженедельно, тогда как 20% участников опроса вообще никому не рассказывали о поиске работы. В то же время около 21% признались, что никогда не просили ни у кого рекомендаций.

Ключевым фактором в нетворкинге является доверие. Две трети опрошенных готовы рекомендовать кандидата только при условии, что хорошо знакомы с его навыками и потенциалом.

Что такое нетворкинг Нетворкинг – это процесс установления и поддержания полезных профессиональных и личных связей для обмена информацией, опытом и возможностями, что помогает в достижении карьерных и жизненных целей.

"На вопрос, что они хотят улучшить в своих сетях, работники ответили, что хотели бы крепкие отношения, больше контактов, большей поддержки в поиске работы и лучшее наставничество. Работодатели могут предоставить работникам в этих сферах возможность построить содержательные и разнообразные отношения, а также достичь долгосрочного карьерного успеха", – отмечает эксперт по карьере MyPerfectResume Жасмин Эскалера.

Какой тревожный тренд начал распространяться среди работников?

В рабочей среде распространяется новый тревожный тренд – "тихий надлом". Речь идет о состоянии, когда сотрудники остаются на работе и выполняют задачи, но внутренне истощаются из-за стресса, усталости и отсутствия перспектив.

Причиной этого явления эксперты называют сложную ситуацию на рынке труда: количество вакансий уменьшается, конкуренция растет, а экономическая нестабильность заставляет людей держаться за должности, даже если они не приносят удовольствия.

Признаки "тихого надлома" похожи на выгорание. Специалисты советуют руководителям внимательно следить за этими сигналами и поддерживать работников, а не списывать все на проблемы с производительностью.