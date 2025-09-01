Повідомляє 24 Канал з посиланням на HR Dive.

Як найлегше влаштуватися на роботу?

Згідно зі звітом MyPerfectResume за серпень, понад половина американців (54%) знайшли роботу завдяки особистим чи професійним зв’язкам. Опитування тисячі респондентів показало, що 32% людей найбільше довіряють особистим знайомствам, а ще 28% – професійним контактам.

Такі методи працевлаштування значно ефективніші за сайти з пошуку роботи, LinkedIn, рекрутерів чи агенції.

Попри це, більшість кандидатів не використовують свої зв'язки повною мірою. Майже 60% обмежуються розмовами про пошук роботи з невеликою кількістю людей.

Значно спростити пошук роботи можуть особисті чи професійні зв'язки / Фото Unsplash

Лише кожен десятий регулярно звертається до кількох знайомих щотижня, тоді як 20% учасників опитування взагалі нікому не розповідали про пошук роботи. Водночас близько 21% зізналися, що ніколи не просили ні в кого рекомендацій.

Ключовим чинником у нетворкінгу є довіра. Дві третини опитаних готові рекомендувати кандидата лише за умови, що добре знайомі з його навичками та потенціалом.

Що таке нетворкінг Нетворкінг – це процес встановлення та підтримки корисних професійних та особистих зв'язків для обміну інформацією, досвідом та можливостями, що допомагає у досягненні кар'єрних і життєвих цілей.

"На запитання, що вони хочуть покращити у своїх мережах, працівники відповіли, що хотіли б міцніші стосунки, більше контактів, більшої підтримки в пошуку роботи та краще наставництво. Роботодавці можуть надати працівникам у цих сферах можливість побудувати змістовні та різноманітні стосунки, а також досягти довгострокового кар‘єрного успіху", – зазначає експертка з кар’єри MyPerfectResume Жасмін Ескалера.

Який тривожний тренд почав ширитися серед працівників?

У робочому середовищі поширюється новий тривожний тренд – "тихий надлом". Йдеться про стан, коли співробітники залишаються на роботі й виконують завдання, але внутрішньо виснажуються через стрес, втому та відсутність перспектив.

Причиною цього явища експерти називають складну ситуацію на ринку праці: кількість вакансій зменшується, конкуренція зростає, а економічна нестабільність змушує людей триматися за посади, навіть якщо вони не приносять задоволення.

Ознаки "тихого надлому" схожі на вигорання. Фахівці радять керівникам уважно стежити за цими сигналами та підтримувати працівників, а не списувати все на проблеми з продуктивністю.