Сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

Смотрите также Новая тенденция среди молодежи: почему поколение Z берет родителей на собеседования

Как отвечать на вопрос о слабости на собеседовании?

Собеседования при трудоустройстве часто пугают, но есть один вопрос, который способен испортить впечатление о вас: "Какая ваша самая большая слабость?".

Этот вопрос может стать настоящим испытанием, ведь чрезмерная честность может оттолкнуть работодателя. Но уклоняться от ответа тоже нежелательно, потому что никто не поверит, если вы скажете, что ваша слабость – "слишком большая идеальность".

Эксперт по карьере рассказал, как правильно отвечать на этот коварный вопрос во время собеседования.

Когда интервьюер спрашивает: "Какая ваша самая большая слабость?", интерпретируйте этот вопрос с практической точки зрения, а не с точки зрения недостатков личности. "Иногда я позволяю людям пользоваться мной" или "Я воспринимаю критику слишком лично" – это плохие ответы. "Я слишком честный" или "Я слишком много работаю" – даже если вам поверят, это создаст впечатление, что вы будете раздражать окружающих или выгорите,

– отмечает эксперт.

Чрезмерная честность может помешать получить работу / Фото Unsplash

Вместо этого он советует говорить, что "Моя самая большая слабость в контексте этой работы заключается в том, что я еще не имею опыта работы с [платформой базы данных компании]" или "Я еще не имею достаточных знаний о [отдельный конкретный аспект работы], поэтому мне понадобится некоторое время, чтобы научиться".

Такой подход демонстрирует реальную слабость, которая касается работы, и делает вас открытым и показывает, что вы готовы учиться.

"Это реальные слабые стороны, которые имеют отношение к работе, но их можно исправить вскоре после принятия на работу. Личностные недостатки не являются слабыми сторонами", – подчеркивает эксперт.

Какое время для собеседования является лучшим?