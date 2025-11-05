Сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Смотрите также Рабочие места для молодежи массово исчезают: кому теперь отдают предпочтение работодатели

Сантехник

Независимо от того, живете вы в частном доме или многоэтажке, без сантехника не обойтись. Это специалисты, которые всегда имеют работу и высокий доход.

Сантехник / Фото Unsplash

Опытные мастера могут зарабатывать шестизначные суммы. Для этого им даже не нужно четыре года учиться в университете или брать кредиты ради получения диплома.

Специалист по системам отопления

Именно технические специалисты по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования обеспечивают комфортные условия в наших домах и на работе.

Специалист по системам отопления / Фото GettyImages

Их работа стабильная, ведь кондиционеры ломаются летом, а отопление может выйти из строя зимой. Квалифицированные специалисты получают достойную оплату, а искусственный интеллект не способен выполнить их работу, поэтому спрос на таких работников будет всегда.

Механик

Именно благодаря механикам мы можем ежедневно пользоваться автомобилями. Современные машины становятся все сложнее, поэтому ценность опытных специалистов только растет, что позволяет им получать более высокую зарплату.

Механик / Фото Unsplash

Сегодня механики не ограничиваются заменой масла, они также занимаются диагностикой, электроникой и другими техническими вопросами.

Плотник

Плотники занимаются не только ремонтом крыш, террас или перил, но и создают мебель и отделку на заказ, воплощая мечты клиентов об идеальном доме.

Плотник / Фото Unsplash

Спрос на мастеров, которые могут что-то починить или выполнить полный ремонт дома, не уменьшается. Люди все чаще стремятся сделать ремонт или обустроить пространство самостоятельно, но без потери качества.

Парикмахер

Если вам нравится работать с волосами и создавать стиль, профессия парикмахера может стать отличным выбором.

Парикмахер / Фото Unsplash

Парикмахеров и стилистов приглашают не только на особые события, такие как свадьбы или юбилеи, но и ежедневно к ним обращаются клиенты, которые хотят изменить прическу, цвет или сделать укладку.

В издании отмечают, что все эти профессии являются практическими, творческими, приносят удовольствие и не поддаются большинству изменений, вызванных искусственным интеллектом на рынке труда.

Какие профессии ИИ может поглотить уже вскоре?

В новом исследовании Microsoft Research проанализировали 200 тысяч взаимодействий пользователей с Copilot, чтобы определить, какие профессии уже подвержены автоматизации, а какие пока остаются относительно защищенными.

Результаты показали, что наиболее уязвимыми являются сферы, связанные со сбором информации и созданием текстов. ИИ чаще всего применяется для написания материалов, предоставления справки, объяснений и консультаций.

Особенно показательным стал пример переводчиков и устных переводчиков – 98% их ежедневных задач полностью совпадают с возможностями Copilot и могут выполняться ИИ. В группу риска также вошли историки, писатели, журналисты, редакторы, корректоры и специалисты по связям с общественностью.

В то же время авторы исследования отмечают, что не обязательно речь идет о полной замене человека, ведь искусственный интеллект способен использоваться как инструмент, что может повысить эффективность и производительность работы.

Сможет ли ИИ заменить программистов?