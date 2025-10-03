Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Valley Vanguard.
Смотрите также Молодые специалисты массово отказываются от работы: что отпугивает более 50% представителей поколения Z
Какую профессию не может заменить ИИ?
По мнению Гейтса, в будущем искусственный интеллект повысит производительность людей и создаст больше возможностей для самореализации, но при условии, что человечество научится правильно им управлять.
Среди всех профессий, которые переосмысливаются, Гейтс выделяет программирование как такое, что всегда будет нуждаться в человеческом вмешательстве. Хотя ИИ способен генерировать базовый код и быстро отлаживать программы, настоящее программирование выходит за пределы механического набора инструкций.
ИИ не сможет заменить программистов / Фото Unsplash
Оно предполагает решение сложных проблем, принятие творческих решений и создание совершенно новых продуктов, а это требует интуиции, логики и воображения, которых машина в полной мере воспроизвести не может.
Многие программисты рассказывают о моментах вдохновения – неожиданные идеи или решения, появляющиеся благодаря чисто человеческому способу мышления. Именно такой инновационный подход, по мнению Гейтса, делает программистов незаменимыми даже в мире, где инструменты ИИ станут более совершенными.
Впрочем, программирование – не единственная профессия, сохраняющая устойчивость к автоматизации. Такие отрасли, как биотехнологии и энергетика, также полагаются на сложное человеческое суждение, которое невозможно просто передать машине.
ИИ активно меняет рынок труда / Фото Unsplash
Зато некоторые профессии, такие как административные должности или часть работы графических дизайнеров, все чаще выполняются ИИ, способным писать, планировать и создавать проекты нажатием одной кнопки.
Это не обязательно означает массовые сокращения рабочих мест, но свидетельствует о серьезной трансформации рынка труда. Будущее работы, вероятно, будет связано не с противостоянием ИИ, а с умением адаптироваться к нему. Речь идет об изучении новых инструментов, регулярном повышении квалификации и переосмыслении распределения задач между человеком и машиной.
Что известно о Билле Гейтсе?
Как пишет Biography, Билл Гейтс – предприниматель, филантроп и соучредитель корпорации Microsoft. В 1975 году он вместе с Полом Алленом основал компанию, которая благодаря инновациям, стратегическому подходу и настойчивой бизнес-тактике впоследствии стала крупнейшим в мире разработчиком программного обеспечения. Это принесло Гейтсу статус одного из самых богатых людей планеты.
Билл Гейтс / Фото с Facebook
Он оставил пост генерального директора Microsoft в 2000 году и в том же году вместе с тогдашней женой основал Фонд Билла и Мелинды Гейтс (ныне Фонд Гейтс). Супруги прожили в браке 27 лет и объявили о разводе в 2021 году.
Какие профессии может заменить ИИ, по мнению создателя ChatGPT?
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман предупредил, что развитие искусственного интеллекта может повлечь за собой массовые сокращения. Он признает, что как руководитель компании чувствует сильную моральную ответственность из-за возможных последствий внедрения ИИ.
Больше всего, по словам Альтмана, рискуют сотрудники сферы клиентской поддержки, ведь искусственный интеллект способен выполнять их работу быстрее и эффективнее. Ссылаясь на научные исследования, он добавил, что обычно около половины профессий меняются каждые 75 лет, однако ИИ может значительно ускорить этот процесс и не оставить людям времени для адаптации.
Альтман выразил и беспокойство относительно программистов, чья работа также может быть частично замещена ИИ. В то же время профессии, связанные с непосредственным взаимодействием с людьми, в частности уход за больными, остаются гораздо более устойчивыми к замещению.