Отсутствие какой детали в вакансии отпугивает молодых специалистов?

Молодые работники заявляют, что не будут присылать свои резюме на вакансии, где не указан хотя бы ориентировочный размер заработной платы.

Согласно отчету компании по написанию эссе EduBirdie, 58% представителей поколения Z не подают заявки на работу, если в предложении не раскрыта информация о возможном доходе.

Исследования показывают, что для представителей поколения Z личное и профессиональное счастье больше связано с деньгами, которые они зарабатывают, чем для предыдущих поколений. Для многих из них работа – это не способ самореализации, а способ заработать деньги, которые позволяют приобрести товары и получить опыт, приносящие им удовольствие,

– рассказал для Newsweek преподаватель финансовой грамотности Университета Теннесси в Мартине Алекс Бин.

Впрочем, отсутствие информации о зарплате в вакансии не всегда является "преступлением" со стороны работодателя. Многие компании не раскрывают уровень дохода из-за опасений, как эта информация будет воспринята другими сотрудниками или конкурентами на рынке. Однако, по мнению Бина, работодателям пора пересмотреть такую позицию.

"Что еще важнее, в ближайшие годы это может касаться не только поколения Z, поскольку все больше сотрудников разных поколений желают иметь более четкое представление о заработной плате из-за текущего инфляционного давления", – добавил он.

Опрос среди 2000 респондентов в возрасте от 18 до 27 лет показал, что 71% молодых работников считают, что вопрос зарплаты нужно обсуждать открыто в офисе.

Поколение Z видело, как предыдущие поколения обманывали невнятными обещаниями и говорили, что они должны быть благодарны даже за то, что имеют работу. Когда ожидания от работы значительно превышают оплату, кандидаты хотят и заслуживают знать об этом заранее. Рабочая сила изменилась, и компании, которые отказываются адаптироваться, рискуют потерять целое поколение талантливых специалистов,

– объяснил HR Брайан Дрисколл в комментарии для Newsweek.

По результатам исследования, 58% работников поколения Z считают достаточным годовой доход в размере 50 000 – 100 000 долларов, а каждый четвертый назвал оптимальным диапазон заработной платы в 100 000 – 200 000 долларов.

Обратите внимание! Речь идет о размере заработной платы, который ожидает получать молодежь в США. Молодежь в Украине также стремится к достойной оплате труда, но уровень желаемой зарплаты существенно отличается в зависимости от сферы деятельности, опыта и региона.

Дрисколл предупредил, что работодатели, которые не указывают зарплату в вакансиях, должны быть готовы к меньшему количеству откликов от кандидатов.

"Ирония заключается в том, что компании заявляют, что хотят лучших талантов, но многие из них все еще ожидает, что кандидаты будут слепо подавать заявки, не зная, достаточно ли зарплаты для проживания, не говоря уже о соответствии отраслевым стандартам и требованиям к должности. И чтобы было понятно, это не проблема поколения Z – это просто плохая бизнес-стратегия", – заметил он.

Кто принадлежит к поколению Z?

Как пишет Kasasa, поколение Z – это люди, рожденные между 1997 и 2012 годами, то есть сейчас им от 13 до 28 лет. Общая численность составляет примерно 69 миллионов человек.

В отличие от миллениалов, поколение Z склонно к более осторожному подходу в финансах. На формирование этого поколения больше всего повлияли появление смартфонов, развитие социальных сетей, финансовые трудности родителей (поколение X) и отсутствие опыта жизни в стране, которая не находится в состоянии войны.

