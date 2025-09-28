Сообщает 24 Канал со ссылкой на Сэма Альтмана в интервью для американского журналиста Такера Карлсона.
Какие профессии в зоне риска из-за развития ИИ?
Альтман считает, что искусственный интеллект может стать причиной масштабных сокращений рабочих мест. В интервью он признался, что из-за возможных последствий развития ИИ иногда даже не может спать, ведь как глава OpenAI чувствует серьезную этическую и моральную ответственность.
По словам Альтмана, больше всего рискуют быть замещенными ИИ те, кто работает в сфере поддержки клиентов.
Я уверен, что многие работники, которые сейчас оказывают поддержку клиентам по телефону или компьютеру, потеряют работу, и искусственный интеллект будет выполнять эти функции лучше,
– отметил он.
Сэм Альтман дал интервью Такеру Карлсону: смотрите видео
Ссылаясь на научные исследования, Альтман добавил, что обычно около 50% рабочих мест подвергаются серьезным трансформациям каждые 75 лет. В то же время ИИ способен значительно ускорить этот процесс, не оставляя людям достаточно времени для адаптации.
Глядя в будущее, он также выразил обеспокоенность относительно разработчиков и программистов, работу которых может взять искусственный интеллект. В то же время профессии, требующие тесных человеческих контактов, например, уход за больными, значительно менее уязвимы к замещению.
Что известно о Сэме Альтмане?
По данным Biography, Сэм Альтман – генеральный директор OpenAI и считается одним из ключевых популяризаторов искусственного интеллекта в мире. Он родился в Сент-Луисе и оставил колледж, чтобы основать стартап Loopt, специализирующийся на социальном картографировании, после чего начал карьеру венчурного капиталиста.
В 2015 году Альтман вместе с Илоном Маском и единомышленниками создал компанию OpenAI, которая впоследствии выпустила ChatGPT.
В 2019 году он стал генеральным директором и до сих пор остается на этой должности, несмотря на временное отстранение в 2023 году. Кроме работы с ИИ, Альтман известен как успешный инвестор и является одним из самых богатых людей в мире благодаря долям в компаниях Reddit и Stripe.
Создаст ли ИИ новые рабочие места?
- Бывший главный бизнес-директор инновационной лаборатории Google X Мо Гавдат заявил, что искусственный интеллект не будет создавать новых рабочих мест, а наоборот сокращать их количество.
- Он объяснил свою позицию примером, что раньше для создания приложения ему понадобилось бы 350 человек, однако с использованием ИИ хватило лишь двух специалистов. По словам Гавдата, даже в профессиях, которые традиционно полагаются на человека, например, видеомонтаж, производство подкастов или руководящие должности, спрос на работников может постепенно снижаться.
- Однако, те, кто сейчас лучше всего выполняет свою работу, еще некоторое время будут в относительной безопасности, но в конце концов изменения коснутся всех. В то же время Говдат успокоил, что это не будет означать упадок человечества. Наоборот, он считает, что речь идет о начале нового этапа развития.