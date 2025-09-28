Сообщает 24 Канал со ссылкой на Сэма Альтмана в интервью для американского журналиста Такера Карлсона.

Какие профессии в зоне риска из-за развития ИИ?

Альтман считает, что искусственный интеллект может стать причиной масштабных сокращений рабочих мест. В интервью он признался, что из-за возможных последствий развития ИИ иногда даже не может спать, ведь как глава OpenAI чувствует серьезную этическую и моральную ответственность.

По словам Альтмана, больше всего рискуют быть замещенными ИИ те, кто работает в сфере поддержки клиентов.

Я уверен, что многие работники, которые сейчас оказывают поддержку клиентам по телефону или компьютеру, потеряют работу, и искусственный интеллект будет выполнять эти функции лучше,

– отметил он.

Сэм Альтман дал интервью Такеру Карлсону: смотрите видео

Ссылаясь на научные исследования, Альтман добавил, что обычно около 50% рабочих мест подвергаются серьезным трансформациям каждые 75 лет. В то же время ИИ способен значительно ускорить этот процесс, не оставляя людям достаточно времени для адаптации.

Глядя в будущее, он также выразил обеспокоенность относительно разработчиков и программистов, работу которых может взять искусственный интеллект. В то же время профессии, требующие тесных человеческих контактов, например, уход за больными, значительно менее уязвимы к замещению.

Что известно о Сэме Альтмане?

По данным Biography, Сэм Альтман – генеральный директор OpenAI и считается одним из ключевых популяризаторов искусственного интеллекта в мире. Он родился в Сент-Луисе и оставил колледж, чтобы основать стартап Loopt, специализирующийся на социальном картографировании, после чего начал карьеру венчурного капиталиста.

В 2015 году Альтман вместе с Илоном Маском и единомышленниками создал компанию OpenAI, которая впоследствии выпустила ChatGPT.

В 2019 году он стал генеральным директором и до сих пор остается на этой должности, несмотря на временное отстранение в 2023 году. Кроме работы с ИИ, Альтман известен как успешный инвестор и является одним из самых богатых людей в мире благодаря долям в компаниях Reddit и Stripe.

Создаст ли ИИ новые рабочие места?