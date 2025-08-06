Бывший главный бизнес-директор инновационной лаборатории Google X Мо Гавдат развеял один из таких мифов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Создаст ли ИИ новые рабочие места?

По словам Гавдата, это невозможно. Он довольно резко высказался по этому поводу. Он считает, что такое мнение не имеет ничего общего с реальностью и является "стопроцентной чушью".

Он объяснил это простой математикой. Недавно бизнесмен создавал приложение и раньше ему нашлось бы 350 человек для такого проекта, однако благодаря искусственному интеллекту он смог это сделать с еще двумя специалистами.

Даже в профессиях, которые традиционно полагаются на человека, таких как видеомонтаж, производство подкастов и руководящие должности, спрос на работников может постепенно уменьшаться. Эта тенденция подчеркивает постоянное развитие технологий и их влияние на рынок труда.



Искусственный интеллект повлияет на рынок труда / Фото Pexels

В то же время Говдат отметил, что те, кто лучше выполняет свою работу определенное время будут защищены от влияния ИИ. Однако это не продлится вечно. Он убежден, что мир стоит на пороге радикальных изменений, которые коснутся каждого.

Однако он отрицает, что это будет означать упадок человечества. Это скорее будет началом нового этапа развития.

К слову, развитие искусственного интеллекта, автоматизация и цифровизация угрожают исчезновением профессий, таких как кассиры, операторы колл-центров, бухгалтеров на рутинных задачах, печатники и традиционные туристические агенты. Вместо исчезающих профессий появляются новые специальности: специалисты по клиентскому сервису, аналитики клиентского опыта, бизнес-аналитики, специалисты по цифровому контенту и авторские тревел-планеры.