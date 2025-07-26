Какие профессии на грани исчезновения?

Какие именно специальности могут или исчезнуть полностью, или претерпеть критические изменения уже в ближайшие годы, анализировал 24 Канал.

Смотрите также Работодателей могут начать штрафовать – в Раду подали новый законопроект

Кассиры в магазинах

С развитием самообслуживания, бесконтактных оплат и онлайн-шопинга, роль кассира становится все менее нужной. Ритейлеры по всему миру внедряют кассы самообслуживания. Предположительно, в недалеком будущем супермаркеты станут пространством без очередей и людей на кассе. Правда, в Украине этот процесс пока не такой стремительный, однако тренд очевиден.

Что взамен? Специалисты по клиентскому сервису, операторы онлайн-поддержки, администраторы цифровых систем контроля.

Операторы колл-центров

Благодаря развитию нейросетей и чат-ботов, все больше компаний заменяют живую поддержку автоматизированными системами. Искусственный интеллект уже способен вести полноценные диалоги, распознавать намерения клиента и решать типичные запросы без участия человека.

Что взамен? Аналитики клиентского опыта, UX-дизайнеры сервисов, инженеры по созданию голосовых интерфейсов.

Бухгалтеры на рутинных задачах

Программы автоматизированного учета – от украинских до международных (например QuickBooks, Xero или SAP) – уже заменяют ручную работу бухгалтеров. Благодаря интеграции с банками, CRM и налоговыми системами многие процессы – от счетов до отчетности – выполняются без участия человека.

Что взамен? Бизнес-аналитики, консультанты по финансовому планированию, специалисты по налоговому структурированию.

Печатники, операторы копировальных центров

Компании массово переходят на цифровой документооборот, учебные заведения – на онлайн-платформы, а потребители – на экраны вместо журналов и печатных изданий. Спрос на печать значительно сокращается, поэтому и специалисты в этой сфере остаются без стабильной работы.

Что взамен? Специалисты по цифровому контенту, дизайнеры презентаций, менеджеры по информационному потоку.

Традиционные туристические агенты

В наше время фактически каждый может самостоятельно спланировать путешествие онлайн. В частности, выбрать рейс, забронировать отель, составить маршрут. Онлайн-сервисы и приложения вроде Booking, Skyscanner или AirBnb вытеснили необходимость в посредниках.

Что взамен? Авторские тревел-планеры, организаторы нишевых туров, тревел-блогеры, консультанты по впечатлениям.