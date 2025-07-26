Які професії на межі зникнення?

Які саме спеціальності можуть або зникнути повністю, або зазнати критичних змін уже найближчими роками, аналізував 24 Канал.

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Касири у магазинах

З розвитком самообслуговування, безконтактних оплат і онлайн-шопінгу, роль касира стає дедалі менш потрібною. Ритейлери по всьому світу впроваджують каси самообслуговування. Імовірно, у недалекому майбутньому супермаркети стануть простором без черг і людей на касі. Щоправда, в Україні цей процес поки не такий стрімкий, однак тренд очевидний.

Що натомість? Спеціалісти з клієнтського сервісу, оператори онлайн-підтримки, адміністратори цифрових систем контролю.

Оператори кол-центрів

Завдяки розвитку нейромереж і чат-ботів, дедалі більше компаній замінюють живу підтримку автоматизованими системами. Штучний інтелект уже здатен вести повноцінні діалоги, розпізнавати наміри клієнта та вирішувати типові запити без участі людини.

Що натомість? Аналітики клієнтського досвіду, UX-дизайнери сервісів, інженери зі створення голосових інтерфейсів.

Бухгалтери на рутинних завданнях

Програми автоматизованого обліку – від українських до міжнародних (як-от QuickBooks, Xero чи SAP) – вже замінюють ручну роботу бухгалтерів. Завдяки інтеграції з банками, CRM та податковими системами багато процесів – від рахунків до звітності – виконуються без участі людини.

Що натомість? Бізнес-аналітики, консультанти з фінансового планування, спеціалісти з податкового структурування.

Друкарі, оператори копіювальних центрів

Компанії масово переходять на цифровий документообіг, навчальні заклади – на онлайн-платформи, а споживачі – на екрани замість журналів та друкованих видань. Попит на друк значно скорочується, тож і спеціалісти у цій сфері залишаються без стабільної роботи.

Що натомість? Фахівці з цифрового контенту, дизайнери презентацій, менеджери з інформаційного потоку.

Традиційні туристичні агенти

У наш час фактично кожен може самостійно спланувати подорож онлайн. Зокрема, вибрати рейс, забронювати готель, скласти маршрут. Онлайн-сервіси та додатки на кшталт Booking, Skyscanner або AirBnb витіснили необхідність у посередниках.

Що натомість? Авторські тревел-планери, організатори нішевих турів, тревел-блогери, консультанти з вражень.