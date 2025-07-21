Чому роботодавців можуть почати штрафувати?
Проблема полягає у тому, що в Україні визначення ознак трудових відносин на рівні закону наразі відсутнє, пише 24 Канал з посиланням на проєкт закону №13507.
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Однак це не означає, що їх не існує в принципі. Такі ознаки розроблені доктринально, а також судовою практикою. Водночас численні зловживання та довільне трактування змісту таких ознак спонукає закріпити їх на законодавчому рівні,
– йдеться у пояснювальній записці.
Зокрема проєктом акта пропонується:
- законодавче запровадження чітких ознак трудових відносин;
- встановлення обовʼязку контролюючих органів та усіх субʼєктів правовідносин звертатись до суду для перекваліфікації правовідносин;
- закріплення положення про те, що дія Кодексу та законодавства про працю не поширюється на відносини між власником підприємства та фізичною особою – підприємцем, якщо роботи/послуги не визнані судом такими, що виконані у межах трудових відносин.
Наголошується, що реалізація проєкту матиме позитивний вплив ринок праці. Зокрема роботодавці отримають змогу:
- більш ефективно здійснювати кадрову політику;
- мінімізувати бюрократичні перешкоди пов’язані з організацією трудових відносин;
- мінімізувати ризики штрафних санкцій.
Важливо! Реалізація проєкту забезпечить ефективне правове регулювання трудових правовідносин.
Які існують ознаки трудових відносин?
Згідно з проєктом, роботи чи послуги суд може визнати такими, що надані у межах трудових відносин, якщо буде встановлено одночасно сім і більше ознак наявності трудових відносин:
- особисте виконання особою роботи/надання послуг за конкретною кваліфікацією, професією, посадою, без можливості доручення виконання цієї роботи/надання послуг третім особам або найму працівників;
- виконання робіт/надання послуг за безпосереднім дорученням та під необмеженим за формою і часом контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи/надаються послуги;
- встановлення особою, в інтересах якої виконується робота/надаються послуги, тривалості робочого часу, часу відпочинку, графіку роботи, посадових інструкцій інших, правил внутрішнього трудового розпорядку та підпорядкування, з одночасним зобовʼязанням виконавця робіт/надавача послуг виконувати накази у межах своїх професійних обовʼязків;
- виконавець роботи/надавач послуг інтегрований у виробничий процес та службову ієрархію (має підлеглих, право голосу на службових нарадах тощо);
- систематична (із заздалегідь встановленою періодичністю на невизначений термін або з пролонгацією) виплата особі, яка виконує роботу/надає послуги, винагороди у грошовій та/або натуральній формі незалежно від результату, що складає не менше 80% її загального сукупного доходу за 24-місячний період, якщо такі виплати отримано від однієї особи, в інтересах якої виконуються роботи/надаються послуги;
- пряма цільова компенсація особою, в інтересах якої виконуються роботи/надаються послуги, виробничих витрат виконавця робіт/надавача послуг;
- фактичне отримання особою, яка виконує роботу/надає послуги, оплачуваних відпусток та інших соціальних гарантій і компенсацій, передбачених цим Кодексом;
- організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництв забезпечується лише особою, в інтересах якої виконується робота/надаються послуги.
Зверніть увагу! Також у цей список входить фінансування навчання виконавця роботи/надавача послуг за рахунок особи, в інтересах якої виконується робота/надаються послуги.