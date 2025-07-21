Чому роботодавців можуть почати штрафувати?

Проблема полягає у тому, що в Україні визначення ознак трудових відносин на рівні закону наразі відсутнє, пише 24 Канал з посиланням на проєкт закону №13507.

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Однак це не означає, що їх не існує в принципі. Такі ознаки розроблені доктринально, а також судовою практикою. Водночас численні зловживання та довільне трактування змісту таких ознак спонукає закріпити їх на законодавчому рівні,

– йдеться у пояснювальній записці.

Зокрема проєктом акта пропонується:

законодавче запровадження чітких ознак трудових відносин;

встановлення обовʼязку контролюючих органів та усіх субʼєктів правовідносин звертатись до суду для перекваліфікації правовідносин;

закріплення положення про те, що дія Кодексу та законодавства про працю не поширюється на відносини між власником підприємства та фізичною особою – підприємцем, якщо роботи/послуги не визнані судом такими, що виконані у межах трудових відносин.

Наголошується, що реалізація проєкту матиме позитивний вплив ринок праці. Зокрема роботодавці отримають змогу:

більш ефективно здійснювати кадрову політику; мінімізувати бюрократичні перешкоди пов’язані з організацією трудових відносин; мінімізувати ризики штрафних санкцій.

Важливо! Реалізація проєкту забезпечить ефективне правове регулювання трудових правовідносин.

Які існують ознаки трудових відносин?

Згідно з проєктом, роботи чи послуги суд може визнати такими, що надані у межах трудових відносин, якщо буде встановлено одночасно сім і більше ознак наявності трудових відносин:

особисте виконання особою роботи/надання послуг за конкретною кваліфікацією, професією, посадою, без можливості доручення виконання цієї роботи/надання послуг третім особам або найму працівників;

виконання робіт/надання послуг за безпосереднім дорученням та під необмеженим за формою і часом контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи/надаються послуги;

встановлення особою, в інтересах якої виконується робота/надаються послуги, тривалості робочого часу, часу відпочинку, графіку роботи, посадових інструкцій інших, правил внутрішнього трудового розпорядку та підпорядкування, з одночасним зобовʼязанням виконавця робіт/надавача послуг виконувати накази у межах своїх професійних обовʼязків;

виконавець роботи/надавач послуг інтегрований у виробничий процес та службову ієрархію (має підлеглих, право голосу на службових нарадах тощо);

систематична (із заздалегідь встановленою періодичністю на невизначений термін або з пролонгацією) виплата особі, яка виконує роботу/надає послуги, винагороди у грошовій та/або натуральній формі незалежно від результату, що складає не менше 80% її загального сукупного доходу за 24-місячний період, якщо такі виплати отримано від однієї особи, в інтересах якої виконуються роботи/надаються послуги;

пряма цільова компенсація особою, в інтересах якої виконуються роботи/надаються послуги, виробничих витрат виконавця робіт/надавача послуг;

фактичне отримання особою, яка виконує роботу/надає послуги, оплачуваних відпусток та інших соціальних гарантій і компенсацій, передбачених цим Кодексом;

організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництв забезпечується лише особою, в інтересах якої виконується робота/надаються послуги.

Зверніть увагу! Також у цей список входить фінансування навчання виконавця роботи/надавача послуг за рахунок особи, в інтересах якої виконується робота/надаються послуги.