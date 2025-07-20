Що думають HR-фахівці про 4-денний робочий тиждень?
4-денний робочий тиждень допоможе, якщо дотримуватися певних правил, повідомляє 24 Канал.
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На думку експертки з ринку праці та підбору персоналу Валентини Гаврюшенко, це має бути робота:
- з чіткими KPI;
- зрозумілими завданнями;
- збереженням зарплати.
У такому форматі вже працюють деякі ІТ-компанії, як-от MacPaw, Readdle, Don’t Panic. Вони вже показали, що при такому форматі люди краще концентруються, менше вигорають і не втрачають у результатах.
Чи поверне 4-денний робочий тиждень людей до офісів?
У деяких випадках такий формат може навіть повернути людей до офісів, адже зараз багато працівників обирають дистанційну роботу. Для цього потрібне:
- впровадження гнучких змін (4×10 годин замість 5×8);
- ротаційний підхід (частина працівників – 4 дні, частина – 5);
- автоматизація процесів, яка дає змогу зменшити фізичну присутність без втрати продуктивності.
Для багатьох працівників вже важливою стала можливість працювати з будь-якого зручного місця, особливо для тих, хто вже довів свою ефективність у дистанційному режимі. Для більшості зараз ключове – не "де", а "як" і "з яким змістом". Тому 4-денка може працювати класно, але як частина більшої культури довіри й гнучкості, а не просто як спосіб заманити назад у приміщення, – говорить експертка.
Резюмуючи, Валентина Гаврюшенко підкреслює, що 4-денний робочий графік – це не про "менше працювати", а про "працювати інакше", з повагою до людського ресурсу.